ЦИК замерил давление на избиркомы

Как стало известно “Ъ”, за два года в ЦИК поступило более 4 тыс. жалоб на деятельность нижестоящих комиссий; правда, большинство из них не подтвердилось. В ЦИКе полагают, что нарушения на выборах не связаны с некомпетентностью сотрудников избиркомов и являются следствием давления, которое на них оказывают местные администрации. На всероссийском совещании с главами региональных избиркомов глава ЦИКа Элла Памфилова призвала их не допускать вмешательства в выборы политтехнологов или властных структур. Эксперты отмечают, что реального количества жалоб не знает никто, поскольку эту статистику умышленно не заносят в ГАС «Выборы».

В материалах, подготовленных для встречи главы ЦИКа Эллы Памфиловой с председателями региональных избиркомов (есть в распоряжении “Ъ”), сказано, что, по данным, внесенным в систему ГАС «Выборы», за 2018 и 2019 годы в ЦИКе зарегистрировано более 4 тыс. жалоб на деятельность нижестоящих комиссий. Подтвердилось из них 6,27% обращений. Чаще всего (28,6%) жаловались на предполагаемые фальсификации итогов голосования с требованием признать результаты выборов недействительными, а также (25,81%) на недостатки в списках избирателей и прочие недоработки избиркомов при подготовке к дню голосования и во время него.

«Анализ обращений позволяет говорить о том, что с недостаточным уровнем профессиональных знаний членов комиссий связано минимальное количество нарушений», говорится в документе. Источник “Ъ” в ЦИКе заявил, что подготовку членов комиссий держит на контроле Элла Памфилова, а жалобы на них связаны «не с отсутствием компетенций, а подчас невозможностью их реализовать из-за давления со стороны местных властей». Еще один собеседник “Ъ” в ЦИКе сообщил, что на всероссийском совещании с председателями региональных избиркомов госпожа Памфилова напомнила коллегам, что именно они отвечают за выборы в регионе, и призвала не допускать, чтобы в этот процесс вмешивались политтехнологи или властные структуры. Госпожа Памфилова считает, что взаимодействовать главам ЦИКов надо с губернаторами и ЦИК в ее лице готов помочь наладить отношения.

Зампредседателя ЦИКа Николай Булаев продемонстрировал примеры несоответствия данных в системе ГАС «Выборы» на выборах в 2019 году — в частности, случаи несовпадения в списках избирателей, голосовавших на участке, расхождения в данных после ручного пересчета и некорректного учета результатов голосования на дому. Удивление господина Булаева вызвало, в частности, надомное голосование 500 избирателей в одном из районов. «Эпидемия гриппа началась в сентябре? — уточнил он у зала и добавил: — Вы же понимаете, такого результата быть не может».

Глава юридической службы КПРФ Вадим Соловьев признает, что сравнительно небольшое, по его мнению, число жалоб обусловлено вовсе не профессионализмом избирательных комиссий, а тем, что граждане перестали видеть смысл в таких обращениях. «При этом от нас требуют доказательства нарушений как в суде, а сам ЦИК никаких серьезных проверок не проводит. Так же точно сокращается и количество жалоб (на нарушения законодательства о выборах.— “Ъ”) в правоохранительные органы»,— сказал “Ъ” господин Соловьев.

Сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц отмечает, что до ЦИКа добирается лишь незначительное число жалоб на нижестоящие избиркомы, а основная масса обращений остается на уровне участковых комиссий. «Реального количества жалоб не знает никто, это связано с тем, что эту статистику умышленно не заносят в ГАС "Выборы"». Господин Мельконьянц отмечает, что избиркомы не всегда корректно работают с жалобами и недостаточно занимаются проверкой информации о нарушениях. По его словам, заявления о нарушениях «переправляются к тем, на кого жалуются, а оттуда поступают ответы, что информация не подтвердилась». Не всегда квалификация членов комиссий становится гарантией соблюдения законности, считает господин Мельконьянц: по его мнению, как раз опытные и образованные кадры могут заниматься выискиванием искусственных придирок к «неугодным кандидатам, чтобы не допускать их до выборов» и выступать в судах о снятии таких кандидатов.

Ангелина Галанина, Ксения Веретенникова