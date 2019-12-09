«Звезда» испытывает перегрузки

Как стало известно “Ъ”, дальневосточная верфь «Звезда» (управляется консорциумом «Роснефти» и Газпромбанка) уже столкнулась с проблемой исполнения текущих заказов. Несмотря на ударные темпы строительства верфи, ряд важных объектов еще не запущены, в связи с чем предлагается отсрочить строительство танкеров-продуктовозов. В то же время с 2025 года при выходе на полную мощность прогнозируется недозагрузка верфи. В «Роснефти» утверждают, что проблем с исполнением текущих заказов нет.

Верфи «Звезда» в 2019–2021 годах грозит проблема избыточной загрузки мощностей, следует из результатов технологического аудита, подписанного как курирующими ведомствами, так и основными заказчиками (есть у “Ъ”). Актуальная производственная программа «Звезды» в 2018–2027 годах предусматривает строительство 66 судов, из них по 37 заключены контракты. Основным заказчиком остается «Роснефть» и ее структура «Роснефтефлот». Так как ряд объектов верфи еще только строится, остается риск затягивания сроков по существующим контрактам и тем, которые планируется заключить в 2019–2020 годах, говорится в отчете. Возможным выходом из ситуации называется перенос строительства танкеров-продуктовозов типа MR на менее загруженный период с 2023 года. В плане-графике «Звезды» указано, что у верфи есть контракт на три таких судна с «Совкомфлотом» и идут переговоры еще по трем для «Роснефтефлота».

Другим решением проблемы может стать кооперация с иными судостроительными предприятиями и технологическими партнерами. Как сообщал “Ъ” 2 декабря, «Звезда» уже подписала контракт на поставку «материального пакета» для строительства пяти газовозов для проекта «Арктик СПГ-2» с технологическим партнером верфью Samsung. Согласно документу, 75% работ от стоимости судна будет сделано корейцами. Также рассматривается возможность привлечение на помощь других верфей региона: Славянского судоремонтного завода (изготовление надстроек судов), «Восточной верфи» (трапы, крышки люков), Находкинского судоремонтного завода (дельные вещи).

В то же время по мере ввода в эксплуатацию основных производственных объектов после 2025 года прогнозируется недозагрузка верфи даже с учетом перспективных договоров, отмечается в отчете.

В «Роснефти» “Ъ” заверили, что мощностей «Звезды» даже на этапе строительства достаточно для выполнения всех действующих заказов без переноса сроков их исполнения и это подтверждается проведенными технологическими аудитами. В группу компаний Дальневосточного центра судостроения и судоремонта входят ряд предприятий, способных в плановом режиме поддерживать исполнение заказов судоверфи, уточнили в «Роснефти». Межзаводская кооперация существует, например, с Дальзаводом и ВП ЭРА, что является нормальной мировой практикой в судостроительной отрасли.

Однако источники “Ъ” утверждают, что, несмотря на ускоренные темпы строительства производственных площадок и цехов, некоторые важные мощности не введены, что затрудняет исполнение текущих заказов — в частности, не закончен трубогибочный цех. Собеседники “Ъ” допускают отклонение от графика строительства танкера Aframax и многофункционального судна снабжения. Кроме того, добавляют они, несмотря на усилия по обучению и привлечению персонала, его не хватает: сейчас на верфи работают 3,2 тыс. человек, а нужно порядка 8 тыс.

Один из собеседников “Ъ” поясняет, что для верфи, которая «только проходит период становления», у «Звезды» очень сложная производственная программа: никто в мире не строил сверхмощный атомный ледокол «Лидер», и до сих пор неясно, как монтировать грузовую систему на газовозах Arc7, которых должно быть построено 17 штук. Поэтому говорить о новых заказах рано, «пусть осилят то, что уже нахватали», полагает источник “Ъ”.

Надежда Малышева из PortNews полагает, что «Звезда» постарается сосредоточиться на более сложных и рискованных заказах для сторонних компаний, в том числе 17 газовозах для проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2». Говорить о перспективах загрузки после 2025 года слишком рано, отмечает эксперт. Она полагает, что, если «Звезду» удалось обеспечить текущими заказами в столь короткие сроки, пусть не без административного ресурса, при необходимости это можно сделать и после 2025 года.

Анастасия Веденеева