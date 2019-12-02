Газовоз российской сборки

В ноябре верфь «Звезда» подписала с южнокорейской Samsung Heavy Industries соглашение о поставке комплектующих для пяти газовозов для проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2». Сумма сделки — около $1,5 млрд, то есть объем работ корейской верфи по одному газовозу может составить около 75% конечной стоимости судна. Тем не менее «Звезда» должна будет не просто достроить созданные в Корее суда, но и обеспечить технологически сложный монтаж криогенной мембраны. По мнению экспертов, учитывая отсутствие в России опыта строительства газовозов, схема тесной кооперации с Samsung выглядит оптимальной.

Одна из крупнейших в мире верфей — южнокорейская Samsung Heavy Industries подписала контракт со «Звездой» (управляется консорциумом «Роснефти» и Газпромбанка) на поставку «материалов» для пяти газовозов Arc7. Об этом сообщил портал TradeWinds. По словам источников издания, соглашение со «Звездой» было заключено на прошлой неделе. Samsung 25 ноября раскрыла в сообщении на корейской бирже, что 22 ноября заключила новый контракт на постройку газовозов с «судовладельцем из Евразии». Количество судов не сообщалось, общая сумма сделки — $1,5 млрд. Газовозы должны быть поставлены в сентябре 2022 года. Это с учетом времени на достройку судов на «Звезде» соответствует срокам «Арктик СПГ-2», первая очередь которого должна быть запущена осенью 2023 года. В «Роснефти», курирующей «Звезду», на запрос “Ъ” о договоренностях с Samsung не ответили.

Летом стало известно, что «Звезда» выбрала Samsung своим технологическим партнером (см. “Ъ” от 10 июля). В рамках ВЭФ-2019 стороны подписали контракт на проектирование газовозов для «Арктик СПГ-2». Как сообщала «Роснефть», Samsung передаст «Звезде» техническую спецификацию, права на проектную документацию, а также окажет содействие близкому к «Роснефти» ЦКБ «Лазурит» в разработке рабочей конструкторской документации.

В начале ноября ВЭБ.РФ, «Совкомфлот» и «Звезда» подписали первый твердый контракт на строительство пилотного газовоза для «Арктик СПГ-2» (см. “Ъ” от 2 ноября). По данным “Ъ”, на этой неделе может быть заключен контракт еще на четыре судна, заказчиком станет СП НОВАТЭКа и «Совкомфлота» «Современный морской арктический транспорт» (см. «Ъ-Онлайн» от 4 сентября). ВЭБ.РФ профинансирует строительство по лизинговой схеме. Общий объем может составить примерно $5 млрд, говорил глава госкорпорации Игорь Шувалов, уточняя, что стоимость одного судна оценивается в $330 млн. Источники “Ъ” указывали, что эта цена рассчитана исходя из строительства 15 газовозов, если же их будет только пять, она вырастет до $380 млн.

Правительство обещает компенсировать «Звезде» разницу в стоимости строительства газовоза по сравнению с Южной Кореей (в пределах 20%). На это в 2020–2022 годах планируется выделить более 20 млрд руб. По данным “Ъ”, проект постановления до сих пор не согласован Минфином, который требует четко зафиксировать требования по локализации судов. Сейчас, согласно постановлению правительства №719, для признания газовоза российским «Звезда» должна заложить, собрать и покрасить корпус судна, смонтировать комплектующие для маневрирования (при этом для винторулевых колонок мощностью более 15 МВт такое требование возникает с 2020 года, то есть, видимо, не коснется первых пяти газовозов). Верфь также должна произвести монтаж грузовой системы (то есть мембранных танков, в которых хранится сжиженный газ) и обеспечить швартовые, ходовые испытания и сдачу судна.

Исходя из того, что стоимость поставки материалов на один газовоз от Samsung составит около $300 млн, а предельная стоимость судна на «Звезде» с учетом субсидии — $396 млн, стоимость работ самой «Звезды» должна уложиться в разницу $100 млн. Однако «Звезда» все же не сможет ограничиться просто сборкой корпуса из блоков, так как обязательный монтаж криогенной мембраны — один из наиболее ответственных этапов создания газовоза. Так, сама Samsung испытывала проблемы на первых газовозах с мембраной Mark III, которая «протекала», отмечают собеседники “Ъ”.

С учетом объективных сложностей в освоении таких сложных судов, как газовозы, эксперты считают схему кооперации «Звезды» с Samsung оптимальной. «Во-первых, опыт и недозагруженные мощности Samsung гарантируют строительство газовозов в срок,— говорит глава консультационного центра "Гекон" Михаил Григорьев.— Во-вторых, "Звезда" получает не только техническую спецификацию и права на проектную документацию, но и содействие Samsung в разработке рабочей конструкторской документации, а также возможность быстро получить компетенции в строительстве таких судов».

Анастасия Веденеева