Российские фигуристки вошли в историю

Триумфом российской школы женского одиночного фигурного катания завершился в субботу финал коммерческой серии Гран-при в Турине, где на пьедестал впервые поднялись сразу три россиянки — дебютировавшие на турнире вчерашние юниорки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. Олимпийская чемпионка Алина Загитова, бывшая после короткой программы второй, в итоге оказалась на шестой позиции. В танцах у мужчин россиские фигуристы остались без наград, а накануне единственную медаль в парном катании (бронзовую) получили Анастасия Мишина — Александр Галлямов, для которых выступление на этих престижных соревнованиях также стало первым.

Самый сильный по составу женский турнир в истории финальных соревнований традиционной коммерческой серии Гран-при прошел на льду олимпийского катка Palavela в Турине, где в 2006 году состязались участники Игр 2006 года, а сейчас блистали россиянки, воспитанницы тренерского коллектива Этери Тутберидзе.

Победившая Алена Косторная, а также ставшие второй и третьей Анна Щербакова и Александра Трусова в нынешнем сезоне получили право стартовать во взрослых соревнованиях и ранее уже прославились по части умения подчинять себе элементы ультра-си.

16-летняя Косторная — в отличие от Трусовой и Щербаковой — прыжками в четыре оборота пока не овладела. Зато она обучена не менее сложному тройному акселю в три с половиной оборота. Трех акселей (одного в короткой программе и двух в произвольной), безукоризненно исполненных наряду с другими сложными элементами, Алене Косторной хватило для общей победы.

Итоговая оценка фигуристки за обе программы вновь оказалась рекордной — 247,59.

Тут следует заметить, что выиграла произвольную программу все-таки не Косторная, которая лидировала после первого вида, а шедшая за ней Анна Щербакова. Ее козырем стали два лутца в четыре оборота, один из которых фигуристка, правда, чуть не докрутила. Попыталась Щербакова исполнить и новинку — четырехоборотный флип, однако он завершился падением. Это, впрочем, не помешало фигуристке завоевать серебро (240,92).

За ним последовал чистый флип. Его впервые в женских соревнованиях продемонстрировала вчера первопроходец по части исполнения четырехоборотных прыжков Александра Трусова. 15-летняя спортсменка, включившая в свою произвольную программу пять «квадов», справилась лишь с тремя — флипом, лутцем и тулупом в каскаде с тройным сальховом. А попытки прыгнуть сольные сальхов и тулуп оказались безрезультатными. Падение на тройном акселе, который Трусова включила в свою короткую программу впервые, отбросило ее, напомним, на пятое место, и с суммарным результатом 233,18 балла она добралась здесь лишь до бронзы. «Я очень плохо откатала программу — помимо того, что первой в мире прыгнула флип, сделала бабочку и упала,— сказала о себе фигуристка. — Флип был одной из задач на финал, в котором я хотела показать пять четверных. На сальхове поторопилась, а к тулупу во второй половине уже устала».

Олимпийская чемпионка Алина Загитова после короткой программы шла второй, но после крайне неудачной произвольной оказалась отброшенной на последнее, шестое (205,23) место. Упав с двойного акселя, едва ли не все другие прыжки она исполнила с недокрутами.

Фигуристка Алина Загитова Фото: Massimo Pinca, Reuters

Сенсационно для россиян — но со знаком минус — завершился танцевальный турнир. Два с виду блестящих танца Александры Степановой и Ивана Букина (204,88) и Виктории Синициной — Никиты Кацалапова (203,39) судьи не оценили, в результате чего российские дуэты завершили соревнования на четвертой и шестой позициях соответственно. «Каталось легко, не было сильной усталости, с которой мы боролись на этапе серии в Лас-Вегасе,— сказала Степанова журналистам. — Надо разобрать прокат с тренерами, никогда такого не получали, самим интересно».

Крайне низкая оценка за произвольный танец 121,88 балла повергла серебряных призеров чемпионата мира Викторию Синицину и Никиту Кацалапова в ступор.

Сказать им в такой ситуации было нечего. Зато высказалась олимпийская чемпионка 2014 года в танцах американка Мэрил Дэвис. «Виктория и Никита были великолепны, я была удивлена оценками»,— цитирует ее «Р-спорт».

Победу одержали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (219,85), второе место заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (210,68), третье — их соотечественники Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (207,93).

Личная дуэль грандов мирового фигурного катания между двукратным олимпийским чемпионом японцем Юдзуру Ханю и двукратным чемпионом мира американцем Натаном Ченом завершилась в пользу последнего. В субботу, в день своего 25-летия, Ханю не решился исполнить аксель в 4,5 оборота — прыжок, первым исполнителем которого он нынче мечтает стать, но падения с которого на тренировках здесь для него были крайне болезненными. Зато он безукоризненно справился с пятью «квадами» в своей произвольной композиции, но срезался на каскаде из двух заявленных тройных акселей, совершив вместо них один прыжок в один оборот.

Натан Чен также прыгнул пять «квадов» и, обновив сразу два мировых рекорда — за произвольной прокат (224,92) и по сумме двух выступлений (335,30) — снова выиграл этот турнир. У Ханю — серебро (291,43), у француза Кевина Эймоза — бронза (275,63). Россияне Дмитрий Алиев и Александр Самарин выступили неудачно. Заваливший в своей программе едва ли не все элементы, кроме четверного лутца, Алиев с суммой 220,04 замкнул шестерку финалистов. Александр Самарин в двух запланированных тулупах в четыре оборота скрутил лишь по два и едва удержался на ногах при приземлении с четверного флипа, за что получил четвертые итоговые 248,83 балла. «Не получилось собраться, выходил с пустой головой, ниже падать некуда, до верха далеко, но можно подтянуться»,— резюмировал он.

Вера Мухина