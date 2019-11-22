Российские фигуристы прокатали на призы

Российские фигуристы после исполнения коротких программ на шестом этапе Гран-при в Саппоро попали в призовые тройки во всех четырех видах. Алена Косторная с мировым рекордом идет на первом месте, танцоры Александра Степанова—Иван Букин — на втором, спортивная пара Анастасия Мишина—Александр Галлямов, а также Сергей Воронов — на третьем. Произвольную программу фигуристы исполнят завтра.

Выдающийся, с шикарным тройным акселем, прокат Алены Косторной короткой программы на заключительном этапе Гран-при в Саппоро судьи оценили столь же выдающейся рекордной суммой 85,04 балла. Обладательница прежнего достижения японка Рика Кихира (83,97), также чисто прыгнувшая аксель в 3,5 оборота, из-за ряда мелких погрешностей и чуть менее сложного контента своей композиции стала на домашнем льду второй (79,89). А третье место досталось американке Карен Чен (67,21).

Алина Загитова (66,84) смотрелась среди участниц разминки, будем откровенны, как Гулливер среди лилипутов. Изрядно подросшая и, скажем так, почти оформившаяся в молодую леди олимпийская чемпионка Пхёнчхана свою не слишком по современным меркам сложную короткую программу без тройного акселя запорола, не выполнив чисто половину обязательных прыжков. Возможно, вышла она на лед под впечатлением высоченной оценки предшественницы Косторной и в итоге стала четвертой, проиграв победившей однокашнице по группе Этери Тутберидзе около 18 баллов и 13 баллов — Кихире. Этот гигантский разрыв между вторым и четвертым местами действующей чемпионке мира вряд ли удастся отыграть. А вот 0,37 балла между ней и Чен ликвидировать можно легко. Ведь попасть в число шести финалисток Гран-при и выступить 5–8 декабря в Турине Алина Загитова, имеющая в своем активе второе место на этапе в Гренобле, сумеет только при условии минимум третьего занятого здесь места.

Чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова (63,85) — седьмая.

Сама Загитова, однако, не считает, что ее сбил с настроя именно рекорд Косторной. «Постараюсь показать чистый прокат в произвольной программе, я была слишком спокойна, и это спокойствие мне помешало, адреналина не хватило,— цитирует фигуристку ТАСС.— У меня были такие прокаты в олимпийский сезон, когда я короткую сильно проваливала. Так что у меня есть опыт, как настраиваться перед произвольной. Меня не сбил рекорд Косторной».

В танцевальном турнире лидерство предсказуемо захватили четырехкратные чемпионы мира из Франции Габриэла Пападакис—Гийом Сизерон, победившие в первом виде программы, ритм-танце, с очередным мировым рекордом, который с суммы 88,69 балла, достигнутой ими на домашнем этапе серии в Гренобле, они довели до 90,03. Также улучшившие свои личные достижения призеры чемпионатов Европы Александра Степанова—Иван Букин (84,07) занимают второе место, а итальянцы Шарлен Гиньяр—Марко Фаббри (82,12) — третье. К сожалению, Александра Степанова во время проката зацепилась заколкой о костюм партнера, отчего ее прическа растрепалась и общее впечатление от в целом яркого проката под музыку из фильма «Мулен Руж» учеников Ирины Жук и Александра Свинина оказалось подпорченным.

Александра Степанова и Иван Букин Фото: Toru Hanai, AP

Россияне заявили, что мечтают когда-нибудь превзойти титулованный французский дуэт. «Мы любим и уважаем эту пару, они нам безумно нравятся,— приводит слова партнерши ТАСС.— У Габриэлы и Гийома есть и пластика, и скорость, и техничность, и катание в паре, за что мы их все и любим. А нам нужно работать абсолютно над всем и не сходить со своего пути. Нам пока всего по чуть-чуть не хватает».

С новым мировым рекордом выиграли короткую программу и двукратные чемпионы мира в парном катании китайцы Суй Вэньцзин—Хань Цун (81,27). Прежнее достижение — 81,21 балла — было достоянием российского дуэта Евгения Тарасова—Владимир Морозов, которое они установили в марте на чемпионате мира-2019 в Сайтаме. Российские чемпионы мира среди юниоров Анастасия Мишина и Александр Галлямов (69,00), выигравшие этап Гран-при в Гренобле, пока лишь третьи, они пропустили вперед еще и канадцев Кирстен Мур-Тауэрс и Майкла Маринаро (71,21).

Анастасия Мишина и Александр Галлямов Фото: Toru Hanai, AP

Еще одна российская пара, Алиса Ефимова—Александр Коровин, занимает четвертое место (64,94). Заметим, что ни одна из пар не откатала программу чисто. Так, Мишина и Галлямов ошиблись на параллельном тройном сальхове, при выезде с которого допустил помарку партнер. «Причина в том, что не набрал нужную скорость. Завтра будем сальхов делать в каскаде. Разница часовых поясов тоже непросто дается, но это не оправдание»,— пояснил фигурист.

Соревнования мужчин в коротких прокатах завершились убедительной, но небезупречной победой двукратного олимпийского чемпиона японца Юдзуру Ханю (109,34). 24-летний фигурист, которого местная публика буквально боготворит, хотя и не дотянул до мирового рекорда, оторвался от ближайшего преследователя из Франции Кевина Эймоза (91,47). Третьим стал россиянин Сергей Воронов (88,63). Наши Макар Игнатов (78,47) и Антон Шулепов (71,76) — на пятом и девятом местах соответственно.

Вера Мухина