Главные новости к утру 8 декабря

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут очередную встречу 20 декабря в Санкт-Петербурге, сообщил министр экономики России Максим Орешкин. Он сказал, что при необходимости президенты и премьер-министры двух стран могут созвониться или провести дополнительную встречу. По его словам, в ходе состоявшихся переговоров, которые продолжались более 5 часов, удалось достигнуть прогресса по вопросам нефти и газа.

Глава Пентагона Марк Эспер признал, что США вынуждены догонять Россию в разработке гиперзвукового оружия. По его словам, Минобороны сделало паузу в разработке этой технологии несколько лет назад и теперь в гонке вынуждены вкладывает «каждый доллар». Он также заявил, что все еще планирует сместить акцент американских военных на конкуренцию с Китаем и Россией, даже когда угрозы безопасности накапливаются на Ближнем Востоке. Господин Эспер отверг сообщения американских СМИ, что Пентагон планирует в ближайшее время дополнительно отправлять на Ближний Восток значительные силы.

Минтруд России предложил выдавать стипендии людям в возрасте 50-ти лет и старше, а также предпенсионного возраста, желающим пройти обучение. Речь идет о незанятых гражданах, ищущих работу и не получающих стипендию по государственному пенсионному обеспечению.

Северная Корея больше не обсуждает с США денуклеаризацию полуострова. Об этом сообщил посол Северной Кореи в ООН Ким Сонг. По его мнению, диалог, к которому стремится Вашингтон, был «уловкой, позволяющей сэкономить время» для своих внутренних политических целей и касается выборов президента США в 2020 году. В ответ президент США Дональд Трамп сообщил, что удивлен недружественными заявлениями.

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при в Турине. Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд по количеству набранных баллов по сумме двух программ в финале Гран-при в Турине. Она набрала 247,59 балла и превзошла рекорд, который в октябре установила россиянка Александра Трусова (241,02) на этапе Гран-при в Канаде. На этот раз она заняла третье место набрав 233,18. Второе место завоевала россиянка Анна Щербакова (240,92). Алина Загитова набрала 205,23 и заняла шестое место.

Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису. После 12 раундов поединка в Саудовской Аравии судьи отдали победу Джошуа — 118:110, 119:109, 118:110. Таким образом он вернул себе титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

Александр Поветкин завершил вничью бой с американцем Майклом Хантером. После 12 раундов один судья отдал победу Поветкину — 115:113, второй — Хантеру 115:113, третий дал ничью — 114:114. Таким образом Александр Поветкин не смог стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории. Подробнее о поединках