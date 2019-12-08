Глава Пентагона: в гонке за гиперзвуковое оружие США вкладывает «каждый доллар»

США вынуждены догонять Россию в разработке гиперзвукового оружия, признал министр обороны США Марк Эспер во время выступления на Форуме национальной обороны имени Рональда Рейгана. По его словам, Пентагон вкладывает «каждый доллар», чтобы получить конкурентное преимущество.

«Мы сделали паузу в этой технологии несколько лет назад, когда мы явно лидировали, и теперь мы играем в догонялки,— сказал господин Эспер.— На протяжении нескольких лет администрация СШA видела, что они жульничают с договором РСМД. А теперь у них есть военный потенциал, которого у нас нет, в том, что касается ракет средней и меньшей дальности».

Он также заявил, что все еще планирует сместить акцент американских военных на конкуренцию с Китаем и Россией, даже когда угрозы безопасности накапливаются на Ближнем Востоке.

Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Читать далее

2 августа 2019 года истек срок действия Договора о ликвидации РСМД. РФ и США отказались продлить договор, возложив ответственность за непродление соглашения друг на друга. Напомним, 19 сентября президент РФ Владимир Путин направил в несколько десятков государств послание с предложением ввести мораторий на развертывание РСМД. В НАТО заявили, что российское предложение не заслуживает доверия, США назвали инициативу «не заслуживающей внимания».

Подробнее о послании читайте в материале “Ъ”.