МВФ предоставит Украине кредит на $5,5 млрд

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) достигли договоренности о новой программе сотрудничества, сообщается на сайте украинского президента Владимира Зеленского. Сумма кредита на три года составит $5,5 млрд, говорится в сообщении со ссылкой на слова директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву.

Аналогичная информация опубликована и в заявлении сайтеМеждународного валютного фонда. Это соглашение предстоит одобрить руководству МВФ и совету управляющих.

«Я с удовлетворением отметилв, что сотрудники МВФ договорились с властями Украины о политике поддержки нового трехлетнего соглашения в размере 4 млрд специальных прав заимствования (SDR) ($5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования»,— сообщила госпожа Георгиева после телефонного разговора с украинским президентом.

«Новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом имеет целью ускорить экономический рост, активно искоренять коррупцию и повысить благосостояние каждого украинца»,— отметил Владимир Зеленский.

Напомним, в сентябре Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Украина намерена согласиться на новый кредит размером около $5 млрд от МВФ. Программа расширенного финансирования (EFF) продлится три года и заменит одобренную в конце 2018 года программу stand-by на $3,9 млрд на 14 месяцев. Среди условий, в частности, борьба с коррупцией, сдерживание дефицита бюджета и либерализация сельскохозяйственного рынка.

В 2015 году Киев договорился с МВФ о программе расширенного финансирования (EFF) на $17,5 млрд. В 2015 году были проведены транши на $5 млрд и на $1,7 млрд. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу по $1 млрд каждый. Эта программа также не была завершена, ее заменили на новую программу stand-by в конце 2018 года. Украине предоставили кредит на $3,9 млрд на 14 месяцев. $1,4 млрд были выданы сразу, а получение дальнейших средств зависело от выполнения условий МВФ. В сентябре Киев рассчитался с МВФ по всем кредитам в рамках программы stand-by, начатой в 2014 году.

Подробнее об одобренном кредите Киеву на $3,9 млрд читайте в материале “Ъ” «МВФ поддержит стабильность Украины».