Украина расплатилась с МВФ по кредитам в рамках stand-by

Киев рассчитался с Международным валютным фондом (МВФ) по всем кредитам в рамках программы stand-by, которая была начата в 2014 году. Об этом агентству сообщил Национальный банк Украины, передает УНИАН. Последние платежи составили $156 млн.

Программа поддержки украинской экономики stand-by была запущена в 2014 году. Киев должен был получить $17,1 млрд в течение двух лет. Программа не была завершена: Украине перевели только $4,6 млрд.

В 2015 году Киев договорился с МВФ о программе расширенного финансирования (EFF) на $17,5 млрд. В 2015 году было проведено два транша — $5 млрд и $1,7 млрд. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу по $1 млрд каждый. Эта программа также не была завершена, ее заменили на новую программу stand-by в конце 2018 года. Украине предоставили кредит на $3,9 млрд на 14 месяцев. $1,4 млрд были выданы сразу, а получение дальнейших средств зависело от выполнения условий МВФ.

О новом одобренном кредите Киеву на $3,9 млрд читайте в материале “Ъ” «МВФ поддержит стабильность Украины».