Квартиры отправляются в trade-in

Квартира в trade-in — на рынке недвижимости появилась новая услуга. Покупатели могут поменять старое жилье на квартиру в новостройке, а разницу в стоимости оплатить ипотечным кредитом. Такую услугу запускает банк «Дом. РФ» совместно с группой компаний Ingrad. Выкупать старую квартиру будет сам банк, причем в ней можно жить еще какое-то время. Сроки передачи будут оговариваться в договоре.

Насколько это выгодно для клиентов? И зачем это банку? Подобное предложение может привлечь людей в условиях сложной экономической ситуации, считает президент группы компаний RWAY Александр Крапин: «Подобные инициативы были и раньше. Они связаны с тем, что последние пять лет снижается платежеспособный спрос. И такие программы появляются, чтобы расширить возможности клиентов. Строится где-то 75-80 млн кв. м жилья, которые нужно продавать на снижающемся рынке, соответственно, должны снижаться ставки по ипотечным кредитам, а также должны быть предложены какие-то программы, которые позволят домохозяйствам, у которых есть желание и возможность приобретать жилье, более гибко как-то выстраивать свое поведение».

Процедура выкупа квартиры банком может быть связана с определенными рисками, отметил инвестиционный директор компании «Тринфико» Артем Цогоев: «Чтобы этим занимался государственный банк и такой крупный, я о таком не слышал. Возможно, что “Дом.РФ” это действительно поможет догнать Сбербанк по доле на ипотечном рынке. Но вместе с тем, конечно, это такая непростая история именно для банка, потому что вместе с квартирой он иногда берет на себя какие-то риски по ее дальнейшей продаже. И исконно банковская деятельность, возможно, вызовет какие-то сложности у “Дом.РФ”. Но в целом эта история может быть удобной для покупателей и востребованной».

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Как говорят игроки рынка недвижимости, услуга обмена старой квартиры на новую с ипотекой будет пользоваться спросом, если жилищные кредиты будут дорожать. Кроме того, Центробанк пообещал применять повышающий коэффициент к ипотеке, если у заемщика уже есть непогашенный кредит.

Елена Иванова