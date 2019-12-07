СМИ: власти США могу внести зарубежные филиалы Amazon в список продавцов контрафакта

Администрация президента США Дональда Трампа может внести некоторые зарубежные филиалы компании Amazon в список торговых площадок, занимающихся распространением контрафактной продукции, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Список ежегодно публикуется Торговым представительством США.

Ожидается, что список будет опубликован в ближайшие недели, сообщили собеседники газеты. О том, подразделения каких именно стран могут попасть в него, издание не уточняет. Вместе с тем, хоть некоторые сотрудники аппарата президента США и выступают за включение филиалов Amazon в список, окончательное решение еще не принято. По информации WSJ, в прошлом году такая инициатива также предлагалась, однако не увенчалась успехом. Руководство Amazon заявило, что «строго запрещает распространение контрафакта» на своей платформе, кроме того, на защиту покупателей, онлайн-магазинов и торговых марок направляется большой объем средств.

Двумя днями ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Федеральная комиссия по торговле (FTC) США расширила антимонопольное расследование в отношении Amazon. Теперь комиссия проверяет не только его деятельность в онлайн-ритейле, но и его облачное подразделение Amazon Web Services.

До этого компания Amazon.com Inc подала иск в Федеральный суд США, оспаривая решение Пентагона о заключении контракта на $10 млрд по созданию облачной инфраструктуры хранения данных с корпорацией Microsoft Corp. О решении оборонного ведомства отдать контракт Microsoft стало известно в конце октября. Amazon, участвовавший в тендере, считался главным претендентом на получение контракта. Американские СМИ связывали проигрыш Amazon с постоянной критикой со стороны президента США Дональда Трампа компании Джеффа Безоса. Как отмечает газета, весной 2019 года Amazon практически выиграл тендер, но Пентагон в последний момент передумал и решил пересмотреть сделку еще раз.

О том, как компания осталась без контракта из-за возможного вмешательства президента,— в материале “Ъ” «Amazon не пустили в Пентагон».