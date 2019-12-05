Bloomberg: регулятор США ведет антимонопольное расследование в отношении облачных сервисов Amazon

Федеральная комиссия по торговле (FTC) США расширила антимонопольное расследование в отношении Amazon: теперь она проверяет не только его деятельность в онлайн-ритейле, но и его облачное подразделение Amazon Web Services (AWS). Об этом сообщилo Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Проверки со стороны FTC не обязательно приведут к каким-то мерам в отношении компании.

По данным источников, FTC опрашивала разработчиков ПО о практиках, применяемых AWS. Регулятор изучает, не нарушает ли сервис антимонопольное законодательство и не злоупотребляет ли своим положением на рынке. AWS является лидером рынка облачных сервисов: по данным Gartner, его доля составляет 48%, притом что доля его крупнейшего конкурента — запущенного Microsoft Azure — равна 16%. На это подразделение также приходится около 60% всей операционной прибыли Amazon. По данным источников, в числе прочего FTC проверяет, не создает ли Amazon препятствия тем разработчикам ПО, которые продают свои продукты клиентам AWS, являясь одновременно ее конкурентами. Регулятор исходит из предположения, что компания может «наказывать» компании, работающие с другими облачными сервисами, и давать льготы тем, кто сотрудничает исключительно с ней.

FTC и Amazon отказались от комментариев.

Яна Рождественская