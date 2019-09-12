Ivi вызвал «Щенячий патруль»

Американская Viacom заключила крупнейшую для себя сделку по продаже контента на российском интернет-рынке. Пакет ее мультсериалов, включая популярный в России «Щенячий патруль», а также десять телеканалов, среди которых Paramount Comedy и Nickelodeon, будет показывать ivi. Главным конкурентом онлайн-кинотеатров за детскую аудиторию остаются не традиционные телеканалы, а YouTube, на котором анимационные проекты в среднем получают около 20% дохода.

Онлайн-кинотеатр ivi заключил сделку с Viacom International Media Networks по покупке анимационных сериалов, сообщили “Ъ” представители компаний. Стоимость сделки и ее срок они не раскрывают. В нее войдут 75 сезонов анимационных сериалов, включая «Щенячий патруль», «Губка Боб Квадратные Штаны», «Даша-путешественница», «Черепашки-ниндзя» и др. Они появятся в сервисе в сентябре, затем еще около 100 новых сезонов будут доступны в режиме catch up («вслед за эфиром»), уточняют в ivi. Также сделка включает права на вещание десяти телеканалов Viacom, в том числе Paramount Comedy, Nickelodeon, MTV Hits и др. Таким образом, «ivi станет единственной платформой, где будут доступны все ключевые франшизы медиахолдинга». Для Viacom это «одна из ключевых сделок» на рынке сервисов video-on-demand, говорит ее представитель.

Монетизировать контент ivi планирует в том числе по рекламной модели, около 900 серий контента Viacom будут доступны без подписки.

По словам представителя компании, осенью ivi также планирует перезапуск детского приложения. Доля детского смотрения на ivi составляет 37%. Выручка сервиса по итогам 2018 года выросла на 62%, до 3,9 млрд руб. Доля компании на рынке легального онлайн-видео в России, по оценке Telecom Daily, по итогам полугодия составила 26,4%.

Конкуренты ivi на онлайн-рынке ранее тоже закупали контент Viacom, но не в таких масштабах. В библиотеке «Кинопоиска» есть «Щенячий патруль», «Вспыш и чудо-машинки», «Даша-путешественница» и др., говорит директор по развитию медиасервисов «Яндекса» Ольга Филипук. Megogo также работает с Viacom, говорит гендиректор сервиса в России Виктор Чеканов, не уточняя деталей. На Viacom приходится примерно треть детской библиотеки tvzavr, говорит директор сервиса по контенту Елена Хлебникова.

«Viacom — один из трех основных западных анимационных мейджоров наряду с Disney и Cartoon Network, это сильный пакет для интернет-сервиса»,— отмечает гендиректор «Ноль плюс медиа» («Ми-ми-мишки», «Сказочный патруль» и др.) Александр Саблуков. По его словам, «Ноль плюс медиа» продает часть контента онлайн-кинотеатрам, а основную часть показывает в собственном приложении «Мульт». В целом же для правообладателей интернет-сервисы становятся значимым способом монетизации. «Они готовы платить за контент существенные деньги в отличие от телеканалов, которые в первую очередь дают брендам охват и возможность зарабатывать на лицензиях»,— поясняет господин Саблуков. Но прямой конкуренции между онлайн-кинотеатрами и детскими телеканалами пока не видно, считает он: это «разные ситуации смотрения и разная мотивация правообладателей». Онлайн-кинотеатры скорее конкурируют с детским сегментом YouTube, от монетизации на котором анимационный проект сейчас получает в среднем около 20% дохода, указывает эксперт.

Контент Viacom востребован и на российском ТВ.

Так, «Щенячий патруль», который транслирует канал «Карусель», по данным Mediascope, занимает четвертое место среди самых популярных сериалов в аудитории 4–12 лет, его рейтинг в городах с населением более 100 тыс. в первом полугодии 2019 года составляет 6,8%, доля — 40,8%. У Viacom также традиционно сильные в России позиции на рынке платного ТВ, например, канал Nickelodeon входит в топ-5 детских тематических каналов по размеру аудитории, отмечает директор департамента ТВ и контента Jason & Partners Consulting Дмитрий Колесов.

По данным Mediascope за первое полугодие, в телеэфире Nickelodeon охватывает 3,1% российской аудитории в возрасте от 4 до 12 лет (у лидера — канала «Карусель» — 24,5%). В целом же детское телесмотрение снижается, при этом наиболее сильное падение наблюдается в категории подростков 14–17 лет, среди которых с 2014 по 2018 год среднесуточное время просмотра ТВ снизилось с более двух до полутора часов.

Валерия Лебедева