Ivi вызвал «Щенячий патруль»

Американская Viacom заключила крупнейшую для себя сделку по продаже контента на российском интернет-рынке. Пакет ее мультсериалов, включая популярный в России «Щенячий патруль», а также десять телеканалов, среди которых Paramount Comedy и Nickelodeon, будет показывать ivi. Главным конкурентом онлайн-кинотеатров за детскую аудиторию остаются не традиционные телеканалы, а YouTube, на котором анимационные проекты в среднем получают около 20% дохода.
Онлайн-кинотеатр ivi заключил сделку с Viacom International Media Networks по покупке анимационных сериалов, сообщили “Ъ” представители компаний. Стоимость сделки и ее срок они не раскрывают. В нее войдут 75 сезонов анимационных сериалов, включая «Щенячий патруль», «Губка Боб Квадратные Штаны», «Даша-путешественница», «Черепашки-ниндзя» и др. Они появятся в сервисе в сентябре, затем еще около 100 новых сезонов будут доступны в режиме catch up («вслед за эфиром»), уточняют в ivi. Также сделка включает права на вещание десяти телеканалов Viacom, в том числе Paramount Comedy, Nickelodeon, MTV Hits и др. Таким образом, «ivi станет единственной платформой, где будут доступны все ключевые франшизы медиахолдинга». Для Viacom это «одна из ключевых сделок» на рынке сервисов video-on-demand, говорит ее представитель.
По словам представителя компании, осенью ivi также планирует перезапуск детского приложения. Доля детского смотрения на ivi составляет 37%. Выручка сервиса по итогам 2018 года выросла на 62%, до 3,9 млрд руб. Доля компании на рынке легального онлайн-видео в России, по оценке Telecom Daily, по итогам полугодия составила 26,4%.
Конкуренты ivi на онлайн-рынке ранее тоже закупали контент Viacom, но не в таких масштабах. В библиотеке «Кинопоиска» есть «Щенячий патруль», «Вспыш и чудо-машинки», «Даша-путешественница» и др., говорит директор по развитию медиасервисов «Яндекса» Ольга Филипук. Megogo также работает с Viacom, говорит гендиректор сервиса в России Виктор Чеканов, не уточняя деталей. На Viacom приходится примерно треть детской библиотеки tvzavr, говорит директор сервиса по контенту Елена Хлебникова.
«Viacom — один из трех основных западных анимационных мейджоров наряду с Disney и Cartoon Network, это сильный пакет для интернет-сервиса»,— отмечает гендиректор «Ноль плюс медиа» («Ми-ми-мишки», «Сказочный патруль» и др.) Александр Саблуков. По его словам, «Ноль плюс медиа» продает часть контента онлайн-кинотеатрам, а основную часть показывает в собственном приложении «Мульт». В целом же для правообладателей интернет-сервисы становятся значимым способом монетизации. «Они готовы платить за контент существенные деньги в отличие от телеканалов, которые в первую очередь дают брендам охват и возможность зарабатывать на лицензиях»,— поясняет господин Саблуков. Но прямой конкуренции между онлайн-кинотеатрами и детскими телеканалами пока не видно, считает он: это «разные ситуации смотрения и разная мотивация правообладателей». Онлайн-кинотеатры скорее конкурируют с детским сегментом YouTube, от монетизации на котором анимационный проект сейчас получает в среднем около 20% дохода, указывает эксперт.
Так, «Щенячий патруль», который транслирует канал «Карусель», по данным Mediascope, занимает четвертое место среди самых популярных сериалов в аудитории 4–12 лет, его рейтинг в городах с населением более 100 тыс. в первом полугодии 2019 года составляет 6,8%, доля — 40,8%. У Viacom также традиционно сильные в России позиции на рынке платного ТВ, например, канал Nickelodeon входит в топ-5 детских тематических каналов по размеру аудитории, отмечает директор департамента ТВ и контента Jason & Partners Consulting Дмитрий Колесов.
По данным Mediascope за первое полугодие, в телеэфире Nickelodeon охватывает 3,1% российской аудитории в возрасте от 4 до 12 лет (у лидера — канала «Карусель» — 24,5%). В целом же детское телесмотрение снижается, при этом наиболее сильное падение наблюдается в категории подростков 14–17 лет, среди которых с 2014 по 2018 год среднесуточное время просмотра ТВ снизилось с более двух до полутора часов.
просмотров: 631128
просмотров: 170577
просмотров: 123945
просмотров: 118600
просмотров: 96886