Правительство хочет ограничить поглощение стартапов крупными компаниями

В правительстве прорабатывают вопрос об ограничении поглощения стартапов крупными компаниями в рамках пятого антимонопольного пакета (направлен на обеспечение конкуренции на цифровых рынках), сообщил вице-премьер Максим Акимов. По его словам, эта задача «решается сложно». В «Ростелекоме» уже выступили против инициативы.

«Надо умудриться вырастить глобальных лидеров, а это по определению крупные компании, но так, чтобы не задавить, не скупить на рынке, я извиняюсь, вообще все, что там живет и шевелится»,— сказал господин Акимов журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Вице-премьер пояснил, что решить вопрос о поглощениях нужно будет в течение 2020 года, поскольку нужно дать четкие разъяснения как самим компаниям, так и стартапам. «Понятно, что вмешиваться оно должно крайне осторожно»,— отметил Максим Акимов.

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский уже выступил против этой инициативы. По его мнению, небольшие компании наоборот заинтересованы в том, чтобы стать частью крупного игрока, и получить возможности для развития.

«Я отношусь к этому негативно, потому что все мировые лидеры — и Google, и Facebook — создают такую среду вокруг себя для того, чтобы вывести на рынок новые продукты, потому что маленькой компании не выйти сразу на гигантский рынок»,— сказал он журналистам в кулуарах «Национального промышленного форума» в Москве.

Напомним, что американские компании в последние годы увеличили количество покупок новых технологичных компаний в Европе. По данным консалтинговой фирмы Mind the Bridge, с 2012 по 2016 год было куплено 562 европейских стартапа, что составило 44% от их общего числа.

О том, как американские компании скупают западные стартапы, читайте в материале “Ъ” «Facebook и Google крадут мозги из Европы».