Минэнерго и Минфин подготовят критерии эффективности господдержки нефтедобычи

Российские министерства энергетики и финансов составят методику определения эффективности предоставления мер господдержки в области нефтедобычи. Об этом сообщил замглавы Минэнерго Павел Сорокин в статье для журнала «Энергетическая политика», выпускаемого министерством.

Как пояснил замминистра, разработать такую методику решили после первых итогов инвентаризации запасов нефти. По предварительным данным, запасы нефти в России составляют 28,9 млрд тонн, из них рентабельными являются лишь 60% или 17,2 млрд тонн. По словам господина Сорокина, «становится очевидной необходимость … разработки наиболее эффективной системы оценки налоговых стимулов добычи».

«Успешность подхода может быть гарантирована лишь в том случае, когда все участники процесса будут понимать: льгота может являться эффективной только при обеспечении минимальной нормы доходности инвестора и суммарно положительном эффекте на инвестиции и доходы государства, количество рабочих мест, локализацию оборудования и другие параметры — то есть экономику страны»,— приводит ТАСС выдержку из статьи замминистра.

В октябре стало известно, что правительство России согласовало общие принципы государственной поддержки и льгот для проектов в Арктике. Месторождения на суше и в новых нефтегазовых провинциях Арктики в рамках господдержки получат нулевую ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в течение первых 12 лет с момента достижения выработанности запасов в 1% с последующим выходом на полную ставку в течение пяти лет.

Подробнее о поддержке проектов в Арктике — в материале “Ъ” «Льготы выходят на лед».