Правительство согласовало принципы господдержки проектов в Арктике

Правительство России согласовало общие принципы государственной поддержки и льгот для проектов в Арктике, сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Оставшиеся разногласия будут устранены до 8 ноября. Месторождения на суше и в новых нефтегазовых провинциях Арктики в рамках господдержки получат нулевую ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в течение первых 12 лет с момента достижения выработанности запасов в 1% с последующим выходом на полную ставку в течение пяти лет.

«Сегодня это прежде всего Паяхское месторождение, Западно-Иркинское, это прежде всего проекты "Роснефти" и ННК. <...> Будет у них новая пятая категория месторождения в рамках налога на дополнительный доход (НДД). НДПИ нулевой в течение первых 12 лет с момента достижения выработанности запасов в 1%. И после 12 лет поэтапный выход на полную ставку в течение пяти лет. Право субъектов снижать до нуля региональную часть налога на прибыль, налога на имущество и земельного налога»,— сказал господин Трутнев по итогам совещания по преференциям работы в Арктике (цитата по ТАСС).

Господдержка будет доступна для проектов на всей территории Арктики, для этого компаниям необходимо будет получить статус резидентов арктической зоны. Порядок оформления будет заявительный. «Никакие отдельные территории развития или экономические зоны мы не создаем. Вся территория Арктики является преференциальной зоной»,— сказал вице-премьер. При этом минимальный объем инвестиций для проектов в Арктике, которые планируют получить господдержку, может составить 10 млн руб. «В общем считаем, что для Арктики для больших проектов это допустимо»,— отметил чиновник.

По его словам, меры господдержки позволят НОВАТЭКу, ЛУКОЙЛу и «Газпром нефти» реализовать в Арктике новые СПГ- и газохимические проекты. «НДПИ — ноль в течение 12 лет с момента поставки первой партии СПГ и право субъектов снижать до ноля региональную часть налога на прибыль и налога на имущество, земельного налога. Здесь тоже есть ряд возможностей запуска новых проектов: "Арктик СПГ-3" прежде всего, Северо-Обский лицензионный участок на Обской губе, лицензионные участки Южно-Лескинский, Дорофеевский, Южно-Дорофеевский, Западно-Дорофеевский, Танамский, Хамельешский, Паужский и Южно-Хамельешский»,— рассказал господин Трутнев. По его словам, господдержка арктического проекта «Роснефти» может привести к выпадающим доходам бюджета РФ в 60–70 млрд руб. в год.

Подробнее о поддержке проектов в Арктике — в материале “Ъ” «Льготы выходят на лед».