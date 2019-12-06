Глава МВД выступил против снижения порога превышения скорости до 10 км/ч

МВД России не поддерживает снижение нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава министерства Владимир Колокольцев. Сейчас водителей штрафуют за превышение разрешенной скорости на 20 км/ч. Против снижения порога превышения скорости выступал и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Глава МВД напомнил, что министерство не было инициатором снижения нештрафуемого порога превышения скорости. При этом МВД выступает за увеличение скорости на автомагистралях, отметил Владимир Колокольцев.

«В начале текущего года на правительственной комиссии, которую возглавляет заместитель председателя правительства по обеспечению безопасности дорожного движения, МВД выразило свою позицию против снижения администрируемого порога с 20 км/ч до 10 км/ч»,— сообщил министр (цитата по ТАСС).

Напомним, предложение ГИБДД повысить штрафы за нарушения ПДД и понизить нештрафуемый скоростной порог критично восприняли большинство автолюбителей. В октябре Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам проработать целесообразность возвращения штрафа за превышение скоростного лимита на 10 км/ч.

Об идее ужесточить наказание за скорость — в материале “Ъ” «Загадочная история 20-километрового превышения».