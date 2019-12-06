ОСАГО не любит быстрой езды

Разногласия по поводу застрявшей реформы ОСАГО стали причиной проведения еще одних парламентских слушаний. Большинство выступивших в Госдуме, от представителей Минфина и ЦБ до защитников автомобилистов, говорили о целесообразности принятия полной версии изменений — с увеличением лимита выплат по жизни и здоровью и отменой коэффициентов. Однако Госдума все так же намерена принимать свой, урезанный вариант реформы, поскольку депутаты опасаются роста цен на полисы. Единственной новой идеей слушаний стало предложение Минфина отказаться от обязанности граждан покупать полис ОСАГО в обмен на страхование своей гражданский ответственности по широкому кругу рисков — от коммунальных до дорожных.

«У меня развилось стойкое чувство дежавю,— начал свое выступление на парламентских слушаниях о преобразованиях в ОСАГО замглавы Минфина Алексей Моисеев.— Мы пятый или шестой раз собираемся в этом зале и вперед не движемся». Напомним, Минфин является автором проекта реформы ОСАГО, по которому с 1 января 2020 года предлагалось повысить в четыре раза лимит возмещений по жизни и здоровью пострадавших в ДТП — до 2 млн руб., в течение года отменить коэффициент территории и мощности авто при калькуляции полиса, а также ввести учет данных телематики и грубых нарушений ПДД при определении тарифа для автовладельца.

Депутаты заблокировали проект Минфина из-за опасений роста цен на полисы и внесли свой вариант, в котором из нововведений остался только учет грубых нарушений на дороге. Как утверждает глава банковского комитета и один из авторов проекта Анатолий Аксаков, в случае принятия поправок цена на полис ОСАГО может повыситься в пределах инфляции, максимум на 4%.

«Правительственный проект лучше заботится о гражданах и родственниках погибших, но мы поддержим проект депутатов»,— сообщил о согласии на компромисс замглавы Минфина. По его словам, ОСАГО уже прошло полный круг регулирования: от установления всех норм и получения негативных последствий такого подхода (например, в виде дефицита полисов) до понимания невозможности регулирования всех рыночных случаев и необходимости передать страховщикам право самостоятельно устанавливать тарифы.

На этом этапе Алексей Моисеев даже попытался вывести дискуссию на новый уровень: «Мы должны отойти от обязанности гражданина покупать полис ОСАГО к обязанности страховать свою гражданскую ответственность в целом».





Речь могла бы идти о комплексном полисе, в котором физлицо застрахует свою ответственность: от залива соседей до защиты от происшествий на дороге по его вине.

Депутаты, однако, были настроены более прагматично. Анатолий Аксаков сообщил, что они решили действовать «более спокойно и поэтапно». «В Чувашии зарплата в три раза меньше, чем в Москве, и отмена региональных коэффициентов может создать там трудности»,— уверен он. На это замглавы ЦБ Владимир Чистюхин заявил, что регулятор готов поддержать сохранение коэффициентов территории и мощности и неувеличение лимита выплат, «но дискуссия об этом не закрыта». В ЦБ считают важным завершить реформу формированием справедливой цены полиса — нынешний же подход калькуляции ОСАГО ориентирован на большие группы водителей на разных территориях и, по словам замглавы ЦБ, приводит к тому, что, например, пермские автовладельцы переплачивают за полис, а ростовские — недоплачивают.

О симпатиях к прежней версии проекта заявили замначальника ГИБДД России Владимир Кузин и лидер «Синих ведерок» Петр Шкуматов.

Последний сообщил, что научные исследования вывели экономически обоснованную стоимость жизни в РФ в размере 9,6–10,2 млн руб.

«Сумма 500 тыс. руб. в качестве выплаты погибшим в ДТП не просто недостаточна, а унизительна»,— уверен он. По опросам его движения, до 80% автомобилистов выступают за повышение этого лимита и они согласны за это доплатить в цене полиса.

«Народ поддерживает проект правительства»,— сообщила глава проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. По ее словам, реформа должна привести к отказу от коэффициентов, не влияющих на риск, и к учету данных от добровольной установки телематических устройств. «Идею “кто как ездит, тот так и платит” поддерживают 90% опрошенных ОНФ»,— говорит она. «Народ — за 2 млн руб. лимита выплат по ОСАГО, чиновники — тоже за, а депутаты против»,— с иронией подытожил выступления сторон Алексей Моисеев.

Депутаты намерены рассмотреть в первом чтении свою версию проекта еще до конца этого года. Впрочем, это может случиться и позже. «Я считаю, что не нужно портить настроение россиянам перед Новым годом, ничего не изменится, если мы его в январе рассмотрим в первом чтении»,— заметил депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.

Татьяна Гришина