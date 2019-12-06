Государство вступает в НКО

Госдума в четверг, 5 декабря, приняла закон, позволяющий государственным и муниципальным служащим, депутатам всех уровней, а также лицам, занимающим госдолжности, на безвозмездной основе управлять некоммерческими организациями (НКО) без иностранного участия, предварительно уведомив нанимателя. Сейчас закон о противодействии коррупции не позволяет парламентариям возглавлять НКО, но некоторые из них не отказались от должностей в общественных организациях, используя лазейку в законодательстве в свою пользу. Часть опрошенных “Ъ” экспертов опасаются, что закон позволит создавать управляемые государством общественные организации.

Поправки вносятся в ряд законов, в том числе «О статусе члена Совета федерации и депутата Госдумы», «О принципах организации местного самоуправления», «О государственной гражданской и муниципальной службе» и «О противодействии коррупции». Авторы предлагают дополнить их пунктами, разрешающими государственным и муниципальным служащим участвовать на безвозмездной основе в управлении любой НКО без иностранного участия, но с разрешения нанимателя. Также им разрешат управлять коммерческими организациями на базе государственных или публично-правовых компаний, находящихся в госсобственности на 50% и более. Лица, занимающие госдолжности, в том числе в регионах, сенаторы и депутаты всех уровней теперь вправе управлять НКО на тех же условиях с поправкой, что должны только уведомить орган власти.

Сейчас возможность управлять НКО членами верхней и нижней палат парламента регулируется двумя законами. Федеральный закон «О статусе депутата Госдумы и члена Совета федерации» не запрещает депутатам возглавлять или участвовать в НКО, кроме НКО с иностранным участием. В то же время в законе «О противодействии коррупции» сказано, что лица, замещающие государственные должности РФ (в реестр таких лиц входят все депутаты Госдумы и все сенаторы), не вправе участвовать в управлении НКО, за исключением политических партий, профсоюзов и организаций, объединяющих собственников недвижимости.

Опрошенные “Ъ” парламентарии, возглавляющие НКО, либо ушли от ответа на вопрос о законности занимаемой должности в общественной организации, либо сказали, что руководствовались статусом депутата.

Первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев сказал “Ъ”, что сейчас закон запрещает депутатам и сенаторам возглавлять только НКО с иностранным участием. При этом первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин, разработавший законопроект вместе с господином Валеевым, сказал “Ъ”, что парламентарии все-таки не имеют права управлять НКО и сам он после вступления в силу соответствующих поправок к закону о противодействии коррупции покинул общественные организации и позже отказывался от подобных предложений. «Я бы не назвал существующей порядок противоречием, это несовпадения в формулировках. В одном был установлен запрет, в другом — не был, и можно было по-разному трактовать. Нашей поправкой все формулировки законов приводятся к единому знаменателю»,— сказал господин Вяткин.

Заместитель руководителя «Трансперенси Интернешнл—Россия» Илья Шуманов сказал “Ъ”, что сейчас закон позволяет лишить парламентария мандата за любую оплачиваемую работу, кроме преподавательской, научной и творческой, поэтому наказать депутата за управление НКО можно, подтвердив, что он получает там зарплату.

«Любой человек имеет право на создание некоммерческой организации, наверное, депутаты тоже должны это право иметь,— сказала “Ъ” член комиссии Общественной палаты по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова.— Есть риск, что кто-то может воспользоваться своим именем, чтобы активнее привлекать средства в НКО, но, если это на благие цели, почему нет?» В то же время НКО, созданные и возглавляемые депутатами, «должны быть более чем прозрачными», считает эксперт.

Глава комиссии по развитию НКО Совета по правам человека при президенте Наталия Евдокимова сказала “Ъ”, что закон противоречит «принципу создания НКО как гражданского общества». «Если представители госвласти каждый под себя будет создавать некоммерческие организации и еще и брать в будущем президентские или региональные гранты, получится полная фикция. Это не гражданское общество, а так называемое ГОНГО (государством организованные негосударственные организации.— “Ъ”) — номинально неправительственные общественные объединения, созданные по инициативе или при участии властей, работающие на их интересы»,— полагает она. В ответ на вопрос “Ъ” об уже существующих НКО, возглавляемых членами парламента, госпожа Евдокимова предположила, что они создавались депутатами до их избрания — «получив мандат, они не уступили власть в НКО, и никто не сделал им замечания».

Кира Дюрягина, Владимир Хейфец