НКО запрограммировались на грант

В понедельник были оглашены результаты конкурса президентских грантов для НКО. Всего на поддержку некоммерческого сектора выделено порядка 4,3 млрд руб. Самые большие гранты получили организаторы фестиваля «Золотая маска» и Международного студенческого чемпионата по программированию. Эксперты считают, что гранты театральной премии и чемпионату по программированию отражают попытку сконцентрироваться на поддержке традиционно сильных направлений развития. Однако среди более скромных заявок “Ъ” обнаружил также гранты на профилактику абортов, создание YouTube-канала для профилактики межрелигиозной розни, обучение студентов написанию страничек в «Википедии» и борьбу с эмоциональным выгоранием.

В понедельник были подведены итоги второго в этом году конкурса президентских грантов для НКО. Ежегодно в бюджет закладываются деньги для поддержки НКО: в 2019 году на эти цели было выделено порядка 8 млрд руб. Решение о финансировании того или иного проекта принимается Фондом президентских грантов на основании решения экспертов и утверждается координационным комитетом, который возглавляет первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Часть этих средств распределена в первой половине этого года. В этот раз были названы адресаты поддержки в объеме 4,3 млрд руб.

Самый большой грант (75 млн руб.) получил Фонд развития физтех-школ на проведение Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC.

Согласно тексту заявки, «кульминацией проекта» станет финал чемпионата, на котором организаторы ожидают 1,5 тыс. гостей из 50 стран, а также 5 тыс. участников просветительской программы, которых будут знакомить с инновациями и новыми технологиями. В обосновании заявки на конкурс написано, что в России есть дефицит ИТ-специалистов: по оценке Фонда развития интернет-инициатив, в РФ это лишь 2,4% занятого населения, тогда как в США, Германии и Великобритании их больше 4%.

Второй по сумме грант был выделен на проведение национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» — 50 млн руб., такую сумму они получают второй год подряд. Софинансирование проекта из других источников составит 243 млн руб.

Президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, комментируя гранты «Золотой маске» и чемпионату по программированию, напомнил “Ъ”, что «большой физико-математический задел — это наследие, которое досталось России от Советского Союза: в это сфере у нас есть преимущество, и надо его развивать. И то же самое можно сказать о культуре: репутация русской культуры во всем мире очень высока». «С современным искусством были проблемы общественно-политического характера,— отметил первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.— Как я понимаю, они сейчас решены. Почти рассыпалось дело Кирилла Серебренникова: правда, его вернули в суд, но сейчас уже мало кто верит, что его посадят. С другой стороны, Константин Богомолов выказал полную политическую лояльность. Охранительный подход к искусству уменьшил свою актуальность. А поддержка физтех-школ — это развитие идеи технической модернизации. Для любого режима нужны хорошие математики, физики и программисты. Кто-то из них может сделать хороший поисковик, а кто-то — хорошую ракету, чтобы противостоять Западу».

В то же время 12,2 млн руб. на профилактику абортов получит Агентство социальных технологий в защиту семейных ценностей. В обосновании проекта говорится, что Россия является одним из мировых лидеров по количеству абортов, причем из 750 тыс. абортов в год лишь пятая часть осуществляется по медицинским показателям. Предполагается, что агентство поможет НКО, борющимся с абортами, в восьми регионах: Свердловской области, Магаданской области, Московской области, Омской области, Псковской области, Татарстане, Ростовской области и Ставропольском крае. В рамках проекта планируется разработка законопроектов и методических пособий.

Грант в размере 6 млн руб. пойдет на создание YouTube-канала Faith & fiction («Вера и литература»). Автор этой заявки — «Центр этнорелигиозных исследований», владельцем которого является протоиерей, председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии, член ОП РФ Александр Пелин. Проект, как следует из обоснования, направлен на профилактику межрелигиозной и мировоззренческой напряженности «посредством инновационного для решения данной проблемы способа коммуникации с российской молодежью посредством YouTube-канала».

8,4 млн руб. получит «Викимедиа.РУ», чтобы обучить и мотивировать студентов создавать странички в «Википедии» о «великих людей, внесших значительный вклад в развитие науки, техники, философской мысли, культуры и других областей человеческой деятельности»:

«В XXI веке лучший способ увековечить память о человеке и его свершениях — создать страницу в "Википедии"»,— говорится в описании проекта.

Грант на 1,8 млн руб. получила АНО «Центр психологической помощи и социальной адаптации, поддержки добровольчества и профессионального развития специалистов помогающих профессий "Форсайт"» на проект, направленный на профилактику эмоционального выгорания. В обосновании проекта авторы отмечают, что в 2019 году ВОЗ включила синдром эмоционального выгорания в Международную классификацию болезней. Цель проекта — повышение грамотности НКО и госучреждений в сфере диагностики и системной профилактики эмоционального выгорания, обучение технологиям предотвращения и преодоления выгорания и формирование культуры заботы о психическом здоровье.

Проект «Выбираю деревню на жительство» фонда «Ремесло добра» получил грант в размере 793,8 тыс. руб. Его задача — социальная адаптация безработных и бездомных подопечных благотворительных фондов и социальных государственных учреждений Москвы и Московской области. Руководители крестьянских и фермерских хозяйств будут обучать их, чтобы в будущем они могли трудоустроиться в деревне. В описании проекта указано, на какие целевые группы он рассчитан: алкозависимые и наркозависимые, лица без определенного места жительства, женщины, мигранты, люди с ограниченными возможностями здоровья, лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию, лица, пострадавшие от насилия.

Также опубликован список 100 проектов, которые признаны лучшими по итогам 2017 года: «Сто лучших — это пример для других,— пояснил господин Кириенко.— Выбирая между двумя очень хорошими проектами, мы старались выбрать такой, который может быть распространен на территорию других населенных пунктов, других регионов нашей страны». Согласно сайту президентских грантов, в топ-100 вошли заявки, посвященные волонтерству, мероприятиям для инвалидов и проектам, посвященным исторической памяти.

Андрей Винокуров, Ксения Веретенникова, Елена Рожкова