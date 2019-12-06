Облака потянулись из Москвы

Один из крупнейших дата-центров Selectel планирует запустить облачную платформу в трех регионах РФ, Минске и Ташкенте, инвестировав до 300 млн руб. Интерес к развитию за пределами столицы проявляют и конкуренты, в том числе 3data и SberCloud. Наибольший спрос на такие услуги сохраняется в Москве, а экспансию может осложнить дефицит квалифицированных кадров, предупреждают эксперты.

Компания Selectel, основанная бывшими акционерами «ВКонтакте» Вячеславом Мирилашвили и Львом Левиевым, 5 декабря запустила в Новосибирске узел собственной облачной платформы, сообщил “Ъ” представитель компании. По его словам, в проект инвестировано около 60 млн руб., ожидаемый срок окупаемости — до трех лет. До конца 2020 года компания запустит такие узлы в Екатеринбурге, Хабаровске, Минске и Ташкенте, инвестиции составят до 300 млн руб., уточнили в Selectel. «Мы видим рост потребления облачных услуг в регионах»,— сообщил гендиректор Selectel Олег Любимов. По его словам, компания будет сотрудничать с провайдерами и интеграторами по моделям разделения доходов, в том числе оказывая услуги под брендом партнера, и не исключает строительства собственной площадки.

По итогам 2018 года Selectel вошла в число 15 крупнейших компаний в РФ по объему выручки от услуг аренды облачной инфраструктуры с долей 7,4%, следует из отчета iKS-Consulting. В сегменте лидировали подконтрольный «Ростелекому» РТК-ЦОД (16,4%), входящая в группу «Айтеко» «Сервионика» (10,15%), DataLine (9,4%) и КРОК (7,6%). Рынок облачных услуг в России в 2019 году вырастет на 25%, до 86 млрд руб., а в 2020 году достигнет 106,6 млрд руб., прогнозирует iKS-Consulting.

«Предоставление услуг облачной платформы как сервиса (PaaS) достаточно новое направление для рынка и может стать востребованным региональными заказчиками, в том числе средним бизнесом»,— считает ведущий консультант iKS-Consulting Станислав Мирин. Selectel потребуется локальная поддержка облака, и компания может столкнуться с дефицитом квалифицированных кадров в регионах, предупреждает он. По похожей модели в регионы выходит московская компания 3data, отмечает Станислав Мирин. 3data сотрудничает с китайской Huawei, которая вышла на российский рынок облачных услуг, и с облачной платформой Сбербанка SberCloud, напоминает он. В течение десяти лет 3data планирует расширить свою сеть дата-центров с 10 до 200, сообщал “Ъ” 26 сентября. Летом 2019 года SberCloud запустила свою франшизу в регионах, сообщала ранее компания. По оценке Станислава Мирина, наиболее активным региональным игроком на рынке является «Ростелеком». 27 ноября оператор сообщил, что ввел в эксплуатацию ЦОД в Екатеринбурге.

Судя по инвестициям Selectel, компания планирует небольшие инсталляции облака для удовлетворения минимального спроса, отмечает директор CloudMTS Олег Мотовилов. «Оказание услуг по партнерской схеме — распространенная практика»,— говорит он. Работа с партнерами может быть хорошим решением для выхода на региональные рынки, если в приоритете будет ориентация на качество, указывает гендиректор IXcellerate Гай Вилнер. IXcellerate, управляющая дата-центром в Москве, не будет создавать собственную облачную платформу, добавляет он. Наибольший спрос на облачные услуги наблюдается в Москве, где сосредоточен бизнес, констатирует директор по развитию «КРОК Облачные сервисы» Максим Березин. В «Ростелекоме», 3data и SberCloud отказались от комментариев.

Юлия Тишина