Медведев: Россия будет бороться за своих спортсменов вне зависимости от решения WADA

Российские спортивные власти будут бороться за право спортсмена участвовать в международных соревнованиях независимо от решения Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев во время интервью 20 федеральным телеканалам. Он добавил, что проблемы других стран, связанные с допингом, «прячут под стол», а Россию «разматывают».

«Вероятно, что решение будет сложным для России. Нашим спортивным властям даны указания сражаться за интересы каждого спортсмена, чтобы они могли принимать участие в спортивных соревнованиях»,— сказал премьер. Он добавил, что проблема допинга в спорте неприемлема. «Есть ли проблема допинга у нас? Есть. И очевидно, что это неприемлемо с учетом общих подходов того, как должен развиваться спорт в современном мире»,— сказал господин Медведев. По его словам, необходимо занять более строгую позицию в отношении спортсменов, использующих допинг.

Интервью Дмитрия Медведева телеканалам. Главное Читать далее

Напомним, экс-глава московской лаборатории Григорий Родченков в 2016 году стал информатором по допинговому скандалу в России: он рассказал, как использовался допинг на Олимпиаде в Сочи. Это привело к тому, что россияне выступали на Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году под нейтральным флагом.

Неделю назад Комитет по соответствию WADA рекомендовал разрешить российским спортсменам участвовать в крупных соревнованиях только под нейтральным флагом в течение четырех лет.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «WADA, братцы, WADA».