Рубль заглянул в будущий год

В будущем году курс российской валюты может снизиться до 70 руб. за доллар. Такой прогноз был опубликован Альфа-банком. Его аналитики полагают, что главным фактором риска здесь стала большая доля иностранного капитала на российском фондовом рынке.

При этом в Альфа-банке не считают прогноз в 70 руб. за доллар крайне пессимистичным и тем более катастрофическим, отметила руководитель Центра макроэкономического анализа банка Наталия Орлова: «С одной стороны, у нас неплохие ожидания по экономическому росту. Но, с другой стороны, финансовые рынки на 2020 год выглядят достаточно уязвимыми. И одна из причин в том, что у нас сейчас достаточно большое присутствие иностранных инвесторов на облигационном рынке, их доля 32% на рынке ОФЗ. Последний раз такое было в 2018 году. И в таких условиях любые внешние негативные факторы могут запустить ускоренный отток капитала. В ноябре пройдут американские выборы, и в случае, если сценарий будет складываться не самым благоприятным образом в плане возможности Трампа остаться на второй срок, то настроение иностранных инвесторов по России могут ухудшаться. Второй фактор риска — это Латинская Америка. Она занимает очень большой сегмент на развивающихся рынках, там большая политическая нестабильность, и инвесторы в целом по развивающимся рынкам тоже могут ухудшить свои ожидания и настроения».

Заметное падение курса рубля в будущем году возможно, но для этого должны совпасть практически все негативные факторы, влияющие на курс российской валюты, говорит руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский: «Напомню, что рубль остается сырьевой валютой. Основными факторами, влияющими на рублевые котировки, является, естественно, динамика сырьевых рынков, прежде всего нефти. Далее, безусловно, геополитическая обстановка, отчасти денежно-кредитная политика Банка России и, конечно же, общий геополитический фон. Для того чтобы прогноз в 70 руб. за доллар сбылся, на наш взгляд, нефть должна уйти ниже $40 за бочку, Россия в очередной раз должна быть так или иначе замешана в каком-либо из геополитических конфликтов. И долговые рынки должны падать, и фондовый, должен усилиться отток иностранного капитала. В общем, все, что мы наблюдали на стыке 2014-2015 года, должно повториться.

Но мы не являемся сторонниками столь пессимистичного прогноза. На наш взгляд, средний курс доллара в течение 2020 года будет на уровне 65-67 руб».

На сегодняшний день нет никаких оснований верить пессимистичным прогнозам и ждать снижения курса рубля в будущем году. Более того, есть вероятность, что российская валюта в 2020 наоборот укрепит свои позиции, убежден ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков: «Ожидать 70 руб. за доллар — это достаточно пессимистично. По одной простой причине — фундаментальные позиции рубля остается весьма сильными, если не самыми лучшими в мире. Нам достаточно вспомнить, что у нас отрицательный внешний долг, у рубля сохраняется положительная доходность, и бюджет наш рассчитывается, исходя из цены на нефть порядка $40. Центральный банк проводит умеренно жесткую политику, то есть не торопится за инфляцией и удерживает ставку на достаточно высоком уровне. Все это говорит о том, что, скорее всего, рубль будет стабильным либо даже укрепится».

Какой сценарий Saxo Bank прописал для России Читать далее

Основные параметры российского федерального бюджета на 2020 год рассчитаны на основе курса 65,7 руб. за американский доллар — именно таким в будущем году будет среднегодовой курс российской валюты, согласно прогнозу Министерства экономического развития. При этом аналитики ведомства ожидают, что к 2022 году рубль все же несколько ослабнет — до 66,5 руб. за доллар.

Петр Пархоменко