Рубль заглянул в будущий год

В будущем году курс российской валюты может снизиться до 70 руб. за доллар. Такой прогноз был опубликован Альфа-банком. Его аналитики полагают, что главным фактором риска здесь стала большая доля иностранного капитала на российском фондовом рынке.
При этом в Альфа-банке не считают прогноз в 70 руб. за доллар крайне пессимистичным и тем более катастрофическим, отметила руководитель Центра макроэкономического анализа банка Наталия Орлова: «С одной стороны, у нас неплохие ожидания по экономическому росту. Но, с другой стороны, финансовые рынки на 2020 год выглядят достаточно уязвимыми. И одна из причин в том, что у нас сейчас достаточно большое присутствие иностранных инвесторов на облигационном рынке, их доля 32% на рынке ОФЗ. Последний раз такое было в 2018 году. И в таких условиях любые внешние негативные факторы могут запустить ускоренный отток капитала. В ноябре пройдут американские выборы, и в случае, если сценарий будет складываться не самым благоприятным образом в плане возможности Трампа остаться на второй срок, то настроение иностранных инвесторов по России могут ухудшаться. Второй фактор риска — это Латинская Америка. Она занимает очень большой сегмент на развивающихся рынках, там большая политическая нестабильность, и инвесторы в целом по развивающимся рынкам тоже могут ухудшить свои ожидания и настроения».
Заметное падение курса рубля в будущем году возможно, но для этого должны совпасть практически все негативные факторы, влияющие на курс российской валюты, говорит руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский: «Напомню, что рубль остается сырьевой валютой. Основными факторами, влияющими на рублевые котировки, является, естественно, динамика сырьевых рынков, прежде всего нефти. Далее, безусловно, геополитическая обстановка, отчасти денежно-кредитная политика Банка России и, конечно же, общий геополитический фон. Для того чтобы прогноз в 70 руб. за доллар сбылся, на наш взгляд, нефть должна уйти ниже $40 за бочку, Россия в очередной раз должна быть так или иначе замешана в каком-либо из геополитических конфликтов. И долговые рынки должны падать, и фондовый, должен усилиться отток иностранного капитала. В общем, все, что мы наблюдали на стыке 2014-2015 года, должно повториться.
На сегодняшний день нет никаких оснований верить пессимистичным прогнозам и ждать снижения курса рубля в будущем году. Более того, есть вероятность, что российская валюта в 2020 наоборот укрепит свои позиции, убежден ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков: «Ожидать 70 руб. за доллар — это достаточно пессимистично. По одной простой причине — фундаментальные позиции рубля остается весьма сильными, если не самыми лучшими в мире. Нам достаточно вспомнить, что у нас отрицательный внешний долг, у рубля сохраняется положительная доходность, и бюджет наш рассчитывается, исходя из цены на нефть порядка $40. Центральный банк проводит умеренно жесткую политику, то есть не торопится за инфляцией и удерживает ставку на достаточно высоком уровне. Все это говорит о том, что, скорее всего, рубль будет стабильным либо даже укрепится».
Основные параметры российского федерального бюджета на 2020 год рассчитаны на основе курса 65,7 руб. за американский доллар — именно таким в будущем году будет среднегодовой курс российской валюты, согласно прогнозу Министерства экономического развития. При этом аналитики ведомства ожидают, что к 2022 году рубль все же несколько ослабнет — до 66,5 руб. за доллар.
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