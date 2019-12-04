Saxo Bank прописал хороший сценарий для России

Венгрия выйдет из Евросоюза, Трамп объявит торговую войну против всех, Россия наполнит бюджет до отказа. Датский Saxo Bank опубликовал традиционные «шокирующие прогнозы». Это список самых маловероятных сценариев, но некоторые из них напрасно недооценивают, говорят авторы доклада. Если хоть один из них сбудется, жизнь многих людей изменится кардинально. К каким прогнозам стоит прислушаться и чего точно не нужно бояться? Об этом Иван Якунин.

Две недели назад на форуме «Россия зовет!» Глава ВТБ Андрей Костин устроил костюмированную вечеринку. Он вместе с топ-менеджментом банка в образах из вселенной Гарри Поттера обещал побороть злодея по имени Доллар-де-Морт.

— Он давно мечтает захватить всю планету. — А я помню его еще совсем маленьким, когда он стоил всего 6 руб. — Да это разве маленький. Я помню его по 60 коп. Но мы дадим ему отпор.

Тогда все это выглядело комично, но если верить прогнозам Saxo Bank, Доллар-де-Морт в следующем году все-таки будет повержен. Американская валюта рухнет на треть, потому что Россия и Китай могут создать некую новую резервную валюту, на которую будет спрос во всем мире. Бизнесмен Евгений Чичваркин предположил, какой она могла бы быть: «Я думаю, что через какое-то время будет валюта, которую может выпустить Россия, — это куны. У нас уже была такая валюта. Это лобики куниц, такие вырезанные аккуратно. Потому что мы должны прийти к истокам, к скрепам, и это будет очень твердая валюта, так как куниц не так много. Эмиссию невозможно провести немедленно, вот в этом проблема с кунами, это же надо, чтобы животное выросло».

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Еще одна хорошая для России новость: Кремль убедит страны ОПЕК резко сократить объемы добычи нефти. Возникнет дефицит, и цены на топливо взлетят до $90 за баррель — сейчас, напомню, $60. Акции нефтяных компаний вырастут наполовину, утверждает Saxo Bank. Звучит как неплохая стратегия для инвестиций. Член списка Forbes Давид Якобашвили обещал подумать о таких вложениях: «Понимаете, это то же самое, что в казино сходить. Надо понимать, как звезды сойдутся и у ОПЕК, и у России, и у Америки. Я не исключаю договоренности, потому что в этой ситуации это выгода и Соединенным Штатам. Когда всем это интересно, может быть какой-то альянс, почему бы и нет? Это вполне может сработать».

С экономикой разобрались, но потрясения ждут и некоторых политиков. Например, Дональд Трамп не сможет выиграть выборы — уступит демократам по двум причинам: женщины и миллениалы. Они просто терпеть не могут республиканца и не допустят его избрания, утверждает Saxo Bank. И что же теперь? Неужели Белый дом резко сменит правила игры? Не тут-то было! Американские комики шутят, что Трампу снова поможет выиграть Кремль. Владимир Путин же сам говорил об этом буквально два месяца назад:

— Попытается ли Россия вмешаться в американские президентские выборы в 2020? — По секрету вам скажу, да, обязательно будем это делать, чтобы окончательно развеселить вас там как следует. Только вы никому не говорите, ладно?

Шутки шутками, а прогнозы Saxo Bank порой сбываются. В 2012 году они верно предсказали обвал цен на золото, в прошлом — снижение темпов роста ВВП Германии. Так что, кто знает, может, и сейчас попадут пальцем в небо. По крайней мере в это хочется верить гораздо больше, чем в глобальный суперкризис, который обещают в следующем году аналитики JPMorgan Chase. Как отметил главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен, основной темой следующего года может стать внезапный крах популистских идей.