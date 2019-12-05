Главные новости к утру 5 декабря

Председатель судебного комитета Палаты представителей Конгресса США Джеррольд Надлер заявил, что процедура импичмента президента Дональда Трампа правомерна. Эксперты по правовым вопросам, вызванные демократами, объявили, что действия господина Трампа подпадают под нее. О процедуре импичмента

РУСАДА предложило сформировать международную рабочую группу по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций. В полномочия группы может войти утверждение исполняющего обязанности президента ВФЛА. О претензиях к РУСАДА

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность расширения военного присутствия на Ближнем Востоке, включая отправку туда до 14 тыс. военнослужащих. Также туда могут направить более десятка кораблей и другой военной техники. О политике США в регионе

Как стало известно “Ъ”, нешуточный скандал разгорелся в приволжском управлении спецсвязи и информации — одной из самых закрытых спецслужб России — Федеральной службы охраны. Год назад один из офицеров подразделения, отвечающего за секретную правительственную связь, угрожал табельным пистолетом своему коллеге. Оба сотрудника долго служили вместе, сменяя друг друга на руководящем посту, и неоднократно писали рапорты, уличая соперника в упущениях по службе. Последней каплей стало изменение графика отпуска противника. После инцидента зачинщик конфликта попал под сокращение и был уволен, безуспешно пытался через суд восстановиться, а также заставить оппонента принести публичные извинения с выплатой компенсации, заявляя, что никому не угрожал.

Кампании по переводу пенсионных накоплений бьют антирекорды. После самого провального за десять лет прошлого года в этом показатели снизились еще более чем в пять раз. В итоге в Пенсионный фонд России (ПФР) подано чуть менее 350 тыс. заявлений на смену страховщика, при этом большинство — на смену одного частного фонда на другой. После отбраковки документов ПФР можно будет увидеть самые слабые результаты за всю историю переходных кампаний, утверждают эксперты.

О предстоящих 5 декабря событиях читайте в анонсе “Ъ”.