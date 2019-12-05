В ФСО делят должности и отпуска

Как стало известно “Ъ”, нешуточный скандал разгорелся в приволжском управлении спецсвязи и информации (УССИ) — одной из самых закрытых спецслужб России — Федеральной службы охраны (ФСО). Год назад один из офицеров подразделения, отвечающего за секретную правительственную связь, угрожал табельным пистолетом своему коллеге. Оба сотрудника долго служили вместе, сменяя друг друга на руководящем посту, и неоднократно писали рапорты, уличая соперника в упущениях по службе. Последней каплей стало изменение графика отпуска противника. После инцидента зачинщик конфликта попал под сокращение и был уволен, безуспешно пытался через суд восстановиться, а также заставить оппонента принести публичные извинения с выплатой компенсации, заявляя, что никому не угрожал.

Скандал, за которым последовали длительные судебные разбирательства, произошел в УССИ ФСО в Приволжском федеральном округе 31 октября прошлого года. В этот день одним из помощников оперативного дежурного управления, расположенного в Нижнем Новгороде на Малой Покровской улице, являлся майор Сергей Соловьев. Надо отметить, что УССИ является обособленным подразделением ФСО, которое ведет свою историю еще с конца 20-х годов прошлого века и обеспечивает правительственную связь. В разное время офицеры этой службы относились к разным ведомствам — ОГПУ, КГБ, ФАПСИ и т. д. Практически все время существования деятельность органов спецсвязи была окружена завесой тайны, а ее сотрудники были засекречены. Однако на днях информация о буднях офицеров, многие из которых в силу специфики своей работы являются инженерами, стала известна из находящихся в открытом доступе материалов военного суда.

Согласно им, вооруженный табельным пистолетом Макарова майор Соловьев год назад ворвался в кабинет своего непосредственного начальника — руководителя одного из отделов майора Павлова.

Как позже пояснял сам майор Соловьев, у него с начальником давно сложились неприязненные отношения. Они откровенно соперничали по службе. При этом майор Соловьев сначала был начальником у майора Павлова, но потом ситуация диаметрально изменилась, и командиром стал второй. Интересно, что соперничество сопровождалось написанием рапортов начальству друг на друга с изложением якобы совершенных упущений по службе. Потом ставший обычным инженером бывший начальник отдела заподозрил майора Павлова в «предвзятом к нему отношении», лишении его премий и т. д. Последней каплей стало, как говорится в материалах судебного разбирательства, изменение в графике отпусков майора Соловьева на 2019 год. Он, по утверждениям коллег, ворвался в кабинет к своему начальнику, вырвал у него из рук телефонную трубку и угрожающе прокричал: «Не смей лезть в мою семью, а то иначе я тебя…» Свои слова он подтвердил действиями: расстегнул кобуру, взялся за рукоятку ПМ и вытащил его на «2–3 см».

Оппоненты находились в служебном кабинете одни, но на крики из соседних помещений прибежали несколько сослуживцев, включая старших офицеров.

Впрочем, тогда «разборка» между двумя противниками ничем не закончилась. Возмущенный майор Павлов пожаловался на бывшего начальника, предупредив ряд коллег, например водителей, чтобы те избегали встреч с майором Соловьевым. Правда, никто из руководителей отстранять от несения службы якобы совершившего проступок офицера не стал, даже отказавшись его разоружить. Сам господин Соловьев утверждал, что просто зашел к своему шефу узнать, почему изменился его график отпуска, но, натолкнувшись на его непонимание, ушел. Позже он заявил, что майор Павлов распустил про него слухи, а в результате распространения «недостоверных и порочащих его сведений у него из-за стресса произошел отек лица, в связи с чем он был вынужден проходить курс амбулаторного лечения». Однако сам Сергей Соловьев почти сразу был переведен на другую должность — ревизора контрольно-ревизионного отдела управления ССИ. При этом офицер позже заявил, что сделано это было преднамеренно, так как новый пост предполагал скорое сокращение. Должность действительно сократили, а майор Соловьев решением аттестационной комиссии УССИ ФСО в ПФО был уволен с военной службы. Будучи еще действующим офицером, отправленным в распоряжение начальника управления, он начал судебную тяжбу. Майор подал ряд исков в Нижегородский гарнизонный военный суд, требуя отменить решения аттестационной комиссии и своего начальника. Отдельно майор Соловьев требовал от суда обязать своего недруга майора Павлова опровергнуть якобы распространенные им сведения среди коллег об угрозах убить его. Сделать это нынешний начальник отдела УССИ должен был, по мнению истца, на общем собрании сотрудников управления, а попутно еще и возместить ему моральный вред в размере полумиллиона рублей.

Впрочем, как гарнизонный суд, так и апелляционная инстанция в Москве оставили все предыдущие решения в силе.

Интересно, что, как оказалось, при сокращении с должности ревизора майору Соловьеву предлагали другие места работы — как там же, в Нижнем Новгороде, так и в Чувашии. Кроме того, речь шла и о его жене — также офицере ФСО в звании капитана. Однако все они подразумевали понижение в статусе. Сам же майор настаивал, чтобы его назначили на должности от юрисконсульта до замначальника управления УССИ, которые числились вакантными, отказываясь от других. Но аттестационная комиссия решила, что офицер просто не обладает нужным опытом и познаниями. А потому майор с выслугой в 16 лет и 2 месяца был просто уволен. Впрочем, бывший сотрудник ФСО продолжает судиться.

Сергей Сергеев