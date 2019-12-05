РУСАДА предложило создать рабочую группу по восстановлению ВФЛА

Российское антидопинговое агентство предложило сформировать международную рабочую группу по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций, говорится в документе, поступившем в распоряжение ТАСС.

В полномочия группы может войти утверждение исполняющего обязанности президента ВФЛА. А также управляющей команды федерации. В нее могут быть включены сторонние кандидаты при согласовании с группой.

Согласно документу, РУСАДА призвало отстранить главного тренера сборной по легкой атлетике Юрия Борзаковского и весь его штаб. Агентство предложило отстранить национальный и региональные центры спортивной подготовки легкоатлетов. После предполагается замена должностных лиц.

Министерство спорта РФ не стало лишать государственной аккредитации ВФЛА, но потребовало от нее срочно предоставить «дорожную карту» по выходу из кризиса, а также избрать новые руководящие органы. В случае невыполнения требований министерство вновь может рассмотреть вопрос о приостановке или отзыве аккредитации ВФЛА.

Тем временем комитет по соответствию WADA на днях рекомендовал отстранить российских спортсменов от международных турниров на четыре года. Ранее он предложил лишить РУСАДА статуса из-за возможных манипуляций с допинг-пробами.

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