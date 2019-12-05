Главные анонсы 5 декабря

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подведет итоги года в интервью 20 федеральным каналам. Трансляция будет вестись в прямом эфире телеканалов «Россия 1», «Россия 24», ОТР, «Мир», «Мир 24», «Звезда», а также «Радио России», «Вести ФМ» и радио «Маяк», а также в официальных каналах правительства во «ВКонтакте и на YouTube. О чем говорил премьер в интервью в 2018 году

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