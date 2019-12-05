Сказка в «Тридевяткином царстве» закончилась

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал банкротом ЗАО «Универсальное строительное объединение» (входит в ГК «УНИСТО Петросталь»). Компания выступает застройщиком проблемного ЖК «Тридевяткино царство» в Мурино, квартиры в котором купили 1,2 тыс. человек. Должник не будет оспаривать решение суда и рассчитывает, что работы на долгострое завершат с помощью Фонда защиты прав дольщиков («Дом.РФ»).

ЗАО «Универсальное строительное объединение» (ЗАО «УНИСТО») признано банкротом, и в его отношении открыто конкурсное производство, следует из картотеки арбитражных дел. Конкурсным управляющим назначена Ирина Ларичева, кандидатуру которой выдвинул один из заявителей — публично-правовая компания «Фонд защиты граждан — участников долевого строительства», сказала “Ъ” представитель инициативной группы дольщиков ЖК «УНИСТО Петросталь» Наталья Бондаренко.

Адвокат ГК «УНИСТО Петросталь» Артем Бегун сообщил “Ъ”, что должник не будет оспаривать решение суда, так как это нецелесообразно. Он добавил, что процедура банкротства была введена по заявлению фонда, благодаря чему запускается «единственный механизм, позволяющий быстро достраивать объекты незавершенного строительства». В данном случае дольщики могут рассчитывать на софинансирование «Дом.РФ» и бюджета Ленобласти для достройки домов или же выплату компенсаций в размере рыночной стоимости жилья. В случае с ЖК «Тридевяткино царство» «Дом. РФ» планирует использовать первый вариант из-за большого количества обманутых дольщиков и высокого процента проданных квартир, уточнил Артем Бегун.

По словам Натальи Бондаренко, дольщики надеются, что девятый и десятый корпуса в «Тридевяткино царство» будут достроены, а по одиннадцатому они получат компенсацию затрат из-за низкой готовности объекта.

ЖК «Тридевяткино царство» — проект комплексного освоения территории в Мурино, к реализации которого ГК «УНИСТО Петросталь» приступила в 2011 году. Застройщик завершил работы на восьми корпусах, но сроки сдачи оставшихся трех уже сорваны почти на два года. По информации Госстройнадзора Ленобласти, готовность этих объектов составляет от 10% до 60%. Из 1,5 тыс. квартир дольщики купили 1180.

В перечень долгостроев Ленобласти, завершить которые планируется за счет средств фонда или по которым дольщикам будет выплачено возмещение, сегодня входит более 50 домов.

Банкротный иск к ЗАО «УНИСТО» был подан весной прошлого года, заявление от фонда — осенью 2019 года. В числе кредиторов ответчика указаны также несколько юрлиц и дольщиков.

О финансовых сложностях ГК «УНИСТО Петросталь» стало известно в 2018 году, когда застройщик начал срывать сроки сдачи в трех жилых комплексах Ленобласти. Помимо «Тридевяткино царство» это ЖК «Аннинский парк» (428 человек, готовность — 16%) и ЖК «Чудеса света» (65 человек, готовность — от 2% до 90%). В итоге «УНИСТО Петросталь» начала распродавать свои активы, но из крупнейших удалось продать только ЖК «Аннинский парк», покупателем которого стал дагестанский застройщик «Монолит» (см. “Ъ” от 04.09.2019).

В отношении большинства «дочек» ГК «УНИСТО Петросталь» поданы банкротные иски, некоторые уже признаны несостоятельными, следует из картотеки арбитражных дел. Так же как и к ЗАО «УНИСТО», «Фонд защиты граждан — участников долевого строительства» подал банкротный иск к застройщику ЖК «Чудеса света» — ООО «Альтаир Инвест». Судебное заседание по рассмотрению обоснованности требований состоится в середине декабря.

В октябре основной кредитор группы компаний — банк «Санкт-Петербург» подал иск о личном банкротстве на сумму 577,9 млн рублей в отношении президента ГК «УНИСТО Петросталь» Владимира Оксмана, который был принят в ноябре. В этом же месяце Красногвардейский районный суд Петербурга по иску банка солидарно взыскал с господина Оксмана и ООО «Астра» задолженность и судебные расходы — более 380,7 млн рублей. Кроме того, ранее Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение о взыскании 522,1 млн рублей с господина Оксмана, его бывших партнеров Игоря Толстых и Ольги Покровской и ряда юрлиц.

Владимира Оксмана и экс-гендиректора «УНИСТО Петросталь» Арсения Васильева обвиняют в хищении средств дольщиков ЖК «Тридевяткино царство» на сумму 2,8 млрд руб. Оба фигуранта уголовного дела покинули Россию и объявлены в международный розыск, часть их имущества арестована. В понедельник Всеволожский городской суд Ленинградской области отказал следствию в их заочном аресте (см. “Ъ” от 03.12.2019).

Ольга Кантемирова