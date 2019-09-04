«Аннинский Парк» укрепляется «Монолитом»

ООО «Монолит» из Дагестана приобрело проект комплексного освоения территорий «Аннинский Парк» у ГК «Унисто Петросталь». Стоимость сделки не разглашается, но, по оценкам экспертов, она может составлять не менее 200 млн рублей. «Монолит» принял на себя обязательства по всем задолженностям ГК «Унисто Петросталь» и ее дочерних компаний на этом объекте. Это первый проект «Монолита» в регионе, однако в компании намерены расширять свое присутствие на рынке.

Как сообщили в ГК «Унисто Петросталь», в ходе сделки в собственность «Монолита» перешло несколько компаний: ООО «Квартал» (застройщик ЖК «Аннинский Парк»), ООО «Новый дом» (владелец пограничных земельных участков, собственник ООО «Квартал»), а также ООО «Третий квартал» (также владелец земельных участков).

При этом, по словам исполнительного директора ГК «Унисто Петросталь» Андрея Бровина, сделка является для компании коммерческой. «Унисто Петросталь» не будет принимать участия в строительстве, однако готова выступать в качестве консультанта. Финансовые проблемы группы начались в 2018 году, в настоящее время она активно распродает свои активы и ищет партнеров для завершения строительства. Всего в портфеле группы компаний до недавнего времени было три проекта КОТ общей площадью 198,5 тыс. кв. м. По словам господина Бровина, сделка позволит девелоперу решить проблемы на других объектах: средства от продажи актива будут направлены на достройку ЖК «Тридевяткино Царство».

ООО «Монолит» приняло на себя обязательства по всем задолженностям купленных компаний. 95% долгов составляют обязательства перед дольщиками на сумму 794 млн рублей. При этом общее количество договоров, поданных на расторжение, не превышает 35. Новый застройщик намерен вести переговоры о конвертации денежных требований обратно в ДДУ.

Как пояснил учредитель ООО «Монолит» Нуцалхан Исмаилов, компания будет продолжать работы в рамках выданного ранее разрешения на строительство, изменений в проекте не планируется. «Для нас "Аннинский Парк" — доходный, но низкомаржинальный проект. В первую очередь это возможность выйти на рынок жилищного строительства Петербурга и Ленинградской области. Принимая на себя значимую долговую нагрузку и неисполненные обязательства перед дольщиками, мы получаем шанс закрепиться на рынке областного строительства и развивать собственные проекты»,— рассказывает о планах компании господин Исмаилов.

Жилой комплекс «Аннинский Парк» возводится в Ломоносовском районе Ленинградской области в поселке Куттузи. Реализация проекта началась в 2013 году. Планировалось, что в составе ЖК будет возведено десять двенадцатиэтажных домов общей площадью 251 тыс. кв. м. Однако в начале 2018 года строительство было приостановлено. Сейчас сдано два дома первой очереди, возобновлены работы по строительству одного дома (пятый корпус), в ближайшее время планируется приступить к работам на еще одном доме (второй корпус). Кроме жилых домов, девелопер должен будет построить встроенный детский сад на 167 мест, отдельно стоящий детский сад на 233 места и школу на 800 мест. Помимо этого, есть обязательства по развитию инженерной инфраструктуры, благоустройству территорий, созданию транспортной инфраструктуры, торговых площадей.

Площадь построенных домов на данный момент составляет чуть более 34,5 тыс. кв. м. Чтобы выполнить обязательства перед дольщиками, новому девелоперу предстоит достроить еще около 42 тыс. кв. м.

«Мы хотим получить квартиры как можно скорее, поэтому будем внимательно следить за ходом строительства домов третьей и четвертой очередей. В основном мы настроены позитивно по отношению к новому инвестору и готовы ждать свои квартиры при условии соблюдения разумных сроков, необходимых для качественного строительства, а также при условии отсутствия приостановки строительных работ на объектах»,— комментирует смену инвестора представитель инициативной группы дольщиков ЖК «Аннинский Парк» (третья и четвертая очереди) Анастасия Олейник.

Глава администрации Аннинского городского поселения Дмитрий Рытов подчеркивает, что местные власти приветствуют появление нового девелопера, присутствие которого позволит наконец избавиться от единственного долгостроя в поселении. «Мы рады появлению нового застройщика, ждем создания прописанной в проекте планировки социальной инфраструктуры, а также квартиры для наших очередников в соответствии с заключенными договорами долевого участия. Со своей стороны мы готовы оказывать всестороннюю поддержку, в том числе — рассматривать варианты выкупа нежилых помещений для размещения в них филиала нашего "Молодежно-досугового комплекса"»,— заявил он.

Один из участников рынка, попросивший не называть его имени, оценил сделку в 200 млн рублей.

«Теоретически оставшиеся непроданные площади могут стоить 1 млрд рублей, но на практике в текущем состоянии проекта от этой цены, скорее всего, был получен дисконт»,— считает Николай Пашков, генеральный директор Knight Frank St. Petersburg.

Арина Макарова