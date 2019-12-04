Вашингтон вступился за уйгуров

Вслед за законом «О демократии и правах человека в Гонконге» Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, направленный на поддержку живущих в Синьцзяне уйгуров и других мусульман, которые, по мнению Вашингтона, притесняются китайским правительством. Это вызвало незамедлительную реакцию Пекина — как утверждается, Китай может ввести ответные санкции.

Законопроект «О правах уйгуров» поддержало подавляющее большинство нижней палаты Конгресса: 407 за и только один против (23 конгрессмена не голосовали). Теперь законопроект направят для одобрения в Сенат. В случае его окончательного принятия США введут санкции против китайских чиновников и организаций.

Согласно закону, президент США Дональд Трамп должен будет потребовать от руководства Китая немедленно закрыть лагеря «политического перевоспитания» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) и обеспечить в нем соблюдение прав человека. Кроме того, правительство США должно поддержать усилия верховного комиссара ООН по правам человека, добивающегося немедленного и беспрепятственного доступа в регион для мониторинга ситуации с правами человека.

Принятый законопроект позволит госсекретарю США вводить санкции в отношении членов правительства КНР, КПК, аппарата государственной безопасности, включая секретаря парткома СУАР Чэнь Цюаньго и других должностных лиц.

Правительству СУАР будет запрещен экспорт американских товаров и услуг. И наконец, в Госдепе США учреждается должность специального координатора по Синьцзяну.

Одобренный законопроект стал еще одним антикитайским законом, принятым в Вашингтоне в последнее время. В конце прошлого месяца Дональд Трамп подписал законопроект «О демократии и правах человека в Гонконге», включающий возможность введения санкций против китайских чиновников, нарушивших, по мнению Вашингтона, права гонконгцев.

Таким образом, США за короткий срок предъявили Китаю претензии сразу по двум ключевым внутриполитическим вопросам: по Гонконгу и по Синьцзяну.

В августе 2018 года комиссия ООН по ликвидации расовой дискриминации сообщила об 1 млн человек, находящихся в так называемых лагерях перевоспитания в Синьцзяне. По мнению правозащитников, уйгуров там удерживают только за их национальную и религиозную идентичность. В июле 2019 года Пекин издал новую «Белую книгу» о СУАР, содержащую мысль о том, что ислам — чужеродная для местных жителей религия. В книге утверждается, что лагеря — «одно из главных лекарств от бед терроризма, сепаратизма и религиозного экстремизма».

«Прохождение законопроекта — сигнал для Коммунистической партии Китая: поддержка власти за счет населения невозможна без огромных последствий»,— заявил сенатор США Кевин Маккарти в Twitter.

Такой сигнал в Пекине не могли не заметить — МИД КНР незамедлительно ответил на вызов американского Конгресса. Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, законопроект «дискредитирует положение в области прав человека в Синьцзяне и усилия Китая по декриминализации и борьбе с терроризмом, злонамеренно нападает на политику правительства Китая». По мнению Пекина, никаких нарушений прав человека в регионе нет. «Главная проблема Синьцзяна — терроризм и сепаратизм. Меры (правительства СУАР.— “Ъ”) обеспечили отсутствие терактов в Синьцзяне в течение трех лет»,— прокомментировала представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

МИД КНР пригрозил США контрмерами: «Вы правда считаете, что, если США будут подрывать наши интересы, мы станем просто сидеть сложа руки? Любой, кто пойдет на это, должен будет заплатить должную цену»,— предупредила Хуа Чуньин. Такими мерами могут стать визовые ограничения для американских чиновников и законодателей — об этом в Twitter сообщил главный редактор китайского правительственного таблоида Global Times Ху Сицзинь.

Кроме того, Китай может ограничить въезд на территорию СУАР американцам с диппаспортами.

Ольга Бутырлина