Peugeot представил тизер гоночного гиперкара

Компания Peugeot, которая готовит гиперкар для участия в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC, показала тизер новинки.

Французский автопроизводитель, подтвердивший свое участие в гоночной серии с сезона-2022/23 годов, также объявил о начале сотрудничества со швейцарской гоночной командой Rebellion Racing.

Для чемпионата партнеры по проекту специально разработают гибридную модель, подробности о которой Peugeot и Rebellion Racing представят в 2020 году. Состав команды и пилотов также назовут позже.

Напомним, ранее свое участие в FIA WEC с гиперкарами подтвердили марки Aston Martin и Toyota. Peugeot ранее уже участвовал в марафонских гонках и в 2009 году выиграл «24 часа Ле-Мана» с дизельным прототипом Peugeot 908 HDi FAP категории LM P1.