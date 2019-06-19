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Toyota начала тесты суперкара Gazoo GR Super Sport

Компания Toyota приступила к тестам серийной версии концепт-кара Gazoo GR Super Sport, сообщает японский автопроизводитель.

Прототип на трассе Fuji International Speedway, принадлежащей Toyota, опробовал лично глава японского автопроизводителя Акио Тойода. О технических характеристиках новой машины пока ничего неизвестно. Ожидается, что суперкар будет использовать 2,4-литровый бензиновый твин-турбо V6 в сочетании с гибридной системой Toyota Hybrid System-Racing (THS-R) — адаптированный под дорожные условия агрегат от гоночного спортпрототипа Toyota TS050 Hybrid для чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA WEC.

Напомним, концепт-кар Gazoo GR Super Sport был представлен в 2018 году на автосалоне в Токио. Модель ляжет в основу гоночной машины для чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA WEC.

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