Peugeot готовит гоночный гиперкар

Компания Peugeot построит гиперкар для участия в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC.

Французский автопроизводитель подтвердил свое участие в гоночной серии с сезона-2022/23 годов. Для чемпионата специально разработают гибридную модель, подробности о которой Peugeot представит в 2020 году. Состав команды и пилотов также назовут позже.

Напомним, ранее свое участие в FIA WEC с гиперкарами подтвердили марки Aston Martin и Toyota. Peugeot ранее уже участвовал в марафонских гонках и в 2009 году выиграл «24 часа Ле-Мана» с дизельным прототипом Peugeot 908 HDi FAP категории LM P1.