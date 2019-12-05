«Почта России» дистанцируется от наличных

Минкомсвязь предложила разрешить почтовые переводы денег в безналичной форме. «Почта России» давно пыталась запустить эту услугу, но ей мешали в том числе нормативные ограничения. Если компания их преодолеет, то в сегменте быстрых переводов без открытия счета может появиться новый лидер, полагают эксперты.

У организаций федеральной почтовой связи появится возможность осуществлять почтовые переводы денег, следует из проекта приказа Минкомсвязи, опубликованного на портале regulation.gov.ru 4 декабря. Приказ нужен для решения проблемы «малой востребованности услуги почтовых переводов», поясняет министерство, ожидая принятие приказа в начале 2020 года.

«Сейчас почтовый перевод — это, по сути, деньги в конверте. Мы переводим эту услугу в современный формат»,— сообщил “Ъ” директор департамента координации деятельности отраслевых организаций Минкомсвязи Алексей Доронкин. Эта услуга, по его словам, будет актуальна при получении посылок с наложенным платежом, при зачислении наличных на банковскую карту и в интернет-торговле. Возможность оплаты переводов в безналичной форме нужна для предоставления услуг почтовых переводов в дистанционных каналах продаж — через сайт, мобильное приложение, устройства самообслуживания, сообщили “Ъ” в пресс-службе «Почты России». Это привлечет дополнительных клиентов, ориентированных на расчеты электронными средствами платежа, ожидает компания.

В 2018 году через «Почту России» было совершено 52,5 млн денежных переводов, что на 2% меньше, чем в предыдущем году (53,6 млн), говорится в корпоративной стратегии компании (есть у “Ъ”). Согласно документу, доходы от оказания финансовых услуг в 2018 году составили 8,6%, или 16,4 млрд руб. от общей выручки компании (190,3 млрд руб.), что на 1% ниже, чем в 2017 году.

«Почта России» давно испытывала сложности с использованием безналичных способов оплаты, «так как в этой сфере существуют нормативные ограничения, связанные со статусом организаций, осуществляющих перевод», рассказала “Ъ” исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова. «Хорошо, если у них все-таки получилось разрешить этот вопрос, но мне непонятно, каким образом это будет осуществляться, так как "Почта России" не является кредитной организацией и не может участвовать в переводе денежных средств напрямую. Не думаю, что такой сложный вопрос можно разрешить на уровне одного приказа»,— отметила она. ЦБ не предоставил “Ъ” оперативный комментарий.

346 миллиардов рублей планирует выручить «Почта России» в 2024 году

Сейчас регулирование направлено на то, чтобы агентам, которые работают с наличными, дать возможность работать и в безналичной форме, отмечает председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов. По его словам, конкуренция на этом рынке возросла, а возможности для новых игроков стали меньше. «Почта России», по его словам, «ассоциируется со специфической категорией клиентов, поэтому они больше работают с наличными». Если компания правильно выберет целевой сегмент и маркетинговую компанию, то у услуги большие перспективы, рассуждает эксперт.

С 2013 года рынок быстрых переводов без открытия счета постоянно растет, его объем и динамика увеличиваются в среднем до 10% ежегодно, сообщила старший менеджер технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Лилия Шароватова: «Ни одна из существующих систем переводов не сможет конкурировать с федеральным оператором почтовой связи по количеству точек обслуживания, что потенциально может привести к появлению нового лидера на этом рынке». Безналичные почтовые переводы вряд ли станут «прорывом, который перепишет карту мира для интернет-магазинов и банков», но на рынке появится игрок с большой базой клиентов, соглашается президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов.

Юлия Степанова