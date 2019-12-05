«Почта России» дистанцируется от наличных

Минкомсвязь предложила разрешить почтовые переводы денег в безналичной форме. «Почта России» давно пыталась запустить эту услугу, но ей мешали в том числе нормативные ограничения. Если компания их преодолеет, то в сегменте быстрых переводов без открытия счета может появиться новый лидер, полагают эксперты.
У организаций федеральной почтовой связи появится возможность осуществлять почтовые переводы денег, следует из проекта приказа Минкомсвязи, опубликованного на портале regulation.gov.ru 4 декабря. Приказ нужен для решения проблемы «малой востребованности услуги почтовых переводов», поясняет министерство, ожидая принятие приказа в начале 2020 года.
«Сейчас почтовый перевод — это, по сути, деньги в конверте. Мы переводим эту услугу в современный формат»,— сообщил “Ъ” директор департамента координации деятельности отраслевых организаций Минкомсвязи Алексей Доронкин. Эта услуга, по его словам, будет актуальна при получении посылок с наложенным платежом, при зачислении наличных на банковскую карту и в интернет-торговле. Возможность оплаты переводов в безналичной форме нужна для предоставления услуг почтовых переводов в дистанционных каналах продаж — через сайт, мобильное приложение, устройства самообслуживания, сообщили “Ъ” в пресс-службе «Почты России». Это привлечет дополнительных клиентов, ориентированных на расчеты электронными средствами платежа, ожидает компания.
В 2018 году через «Почту России» было совершено 52,5 млн денежных переводов, что на 2% меньше, чем в предыдущем году (53,6 млн), говорится в корпоративной стратегии компании (есть у “Ъ”). Согласно документу, доходы от оказания финансовых услуг в 2018 году составили 8,6%, или 16,4 млрд руб. от общей выручки компании (190,3 млрд руб.), что на 1% ниже, чем в 2017 году.
«Почта России» давно испытывала сложности с использованием безналичных способов оплаты, «так как в этой сфере существуют нормативные ограничения, связанные со статусом организаций, осуществляющих перевод», рассказала “Ъ” исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова. «Хорошо, если у них все-таки получилось разрешить этот вопрос, но мне непонятно, каким образом это будет осуществляться, так как "Почта России" не является кредитной организацией и не может участвовать в переводе денежных средств напрямую. Не думаю, что такой сложный вопрос можно разрешить на уровне одного приказа»,— отметила она. ЦБ не предоставил “Ъ” оперативный комментарий.
планирует выручить «Почта России» в 2024 году
Сейчас регулирование направлено на то, чтобы агентам, которые работают с наличными, дать возможность работать и в безналичной форме, отмечает председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов. По его словам, конкуренция на этом рынке возросла, а возможности для новых игроков стали меньше. «Почта России», по его словам, «ассоциируется со специфической категорией клиентов, поэтому они больше работают с наличными». Если компания правильно выберет целевой сегмент и маркетинговую компанию, то у услуги большие перспективы, рассуждает эксперт.
С 2013 года рынок быстрых переводов без открытия счета постоянно растет, его объем и динамика увеличиваются в среднем до 10% ежегодно, сообщила старший менеджер технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Лилия Шароватова: «Ни одна из существующих систем переводов не сможет конкурировать с федеральным оператором почтовой связи по количеству точек обслуживания, что потенциально может привести к появлению нового лидера на этом рынке». Безналичные почтовые переводы вряд ли станут «прорывом, который перепишет карту мира для интернет-магазинов и банков», но на рынке появится игрок с большой базой клиентов, соглашается президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов.
просмотров: 288569
просмотров: 182598
просмотров: 63580
просмотров: 41094
просмотров: 32677