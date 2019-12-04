В Нижегородской области не планируют делать 31 декабря выходным днем

Как сообщили “Ъ-Привожье” в правительстве Нижегородской области, возможность объявления 31 декабря (вторник) выходным днем для государственных учреждений региона не рассматривается.

31 декабря в этом году, как и в 2020, является рабочим днем согласно производственному календарю. Минтруд РФ ранее сообщил, что централизованно делать выходным последний день в 2019 году не планируется. На региональном уровне 31 декабря этого года выходным днем объявили в Томской и Кировской областях. В 2020 году 31 декабря также является рабочим, согласно производственному календарю. Депутаты и сенатор от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предлагает считать 31 декабря выходным днем каждый год.

Анастасия Еремина