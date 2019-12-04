В Кировской области объявили 31 декабря выходным днем

Губернатор Кировской области Игорь Васильев объявил о переносе рабочего дня с 31-ого на 28 декабря. Об этом он сообщил в ходе прямой линии на ГТРК «Вятка». Соответствующий указ будет распространяться только на государственные учреждения, однако глава региона рассчитывает, что частные компании поддержат инициативу.

«Хозяйки же должны успеть что-то приготовить, молодые люди и мужчины собраться в гости, помочь что-то донести»,— объяснил свое решение Игорь Васильев.

31 декабря в этом году является рабочим днем по решению Минтруда РФ. В ноябре стало известно, что министерство не станет менять его. Ранее на региональном уровне решение о переносе рабочего дня с 31 декабря на 28-ое уже принял губернатор Томской области Сергей Жвачкин. А депутаты и сенатор от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о признании 31 декабря выходным днем каждый год, если по календарю он таким не является.

Анастасия Еремина