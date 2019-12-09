Взятие Чистополя

Константин Михайлов, главный редактор сайта «Хранители наследия»

Почему волонтеры и общественники вынуждены спасать исторические города от государства

В первый декабрьский уик-энд в татарстанском городе Чистополе высадился массовый десант общественников и волонтеров из разных российских городов. Они съехались туда, чтобы в экстренном порядке спасать историческое поселение, как они сами заявляют, «от мародеров и непогоды». Цель трехдневной акции, организованной республиканским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) совместно с Чистопольским музеем-заповедником и городской администрацией, законсервировать, заколотить на зиму первые десять расселенных пустующих старинных домов XIX — начала ХХ века, чтобы их не сожгли, чтобы не дать им развалиться. Так исторические здания смогут пережить зиму и, быть может, дождаться ремонта и приспособления под новые функции. Во всяком случае, у них появится шанс на выживание.

Первый парадокс Чистополя

Дома эти, стоящие на центральных городских улицах, интересны не только с архитектурной, но и с исторической точки зрения. Например, дом чистопольского врача Дмитрия Авдеева, заботившегося в годы Великой Отечественной войны об эвакуированных в город столичных писателях, в числе которых был и Борис Пастернак, вошел в историю большой отечественной литературы. Считается, что врач Авдеев стал прототипом героя романа «Доктор Живаго». Однако его дом пустует, горел, и сохранить для истории теперь можно разве что его фасад. Если, конечно, успеют его изучить и обмерить.

Немногим лучше и состояние дома Шамсутдинова на улице Тукая, памятника XIX века. Пустующее здание уже серьезно ограблено мародерами.

Первый парадокс чистопольской истории в том, что историческую застройку старинного города общественникам и волонтерам приходится спасать от собственного государства. Вернее, от последствий реализации общегосударственной программы. Исторические дома опустели и оказались под угрозой не сами по себе, а потому что были расселены по программе ликвидации ветхого жилья. В Чистопольском районе по этой программе намечалось к ликвидации 183 дома, в том числе 70 в центре Чистополя.

Обитатели ликвидируемого ветхого жилья, конечно, рады улучшить свои жилищные условия. Однако многие расселяемые дома заслуживают не ликвидации, а сохранения. Но таких тонкостей программа расселения аварийного жилья не знает.

Поначалу исключения из «ликвидации» не делались даже для охраняемых законом памятников архитектуры, которые тоже могут быть жилыми домами. Несколько лет назад градозащитникам удалось добиться законодательной поправки, которая позволила заменить для объектов культурного наследия «снос» на «реконструкцию». А вот для «обычной» исторической застройки никаких исключений по-прежнему не предусмотрено. И ее после расселения либо сносят, либо оставляют разваливаться или гореть.

Конечно, далеко не все расселяемые дома имеют историческую ценность, но очень и очень многие. В одном только Чистополе, по данным градозащитников, сохранения заслуживают более 50 пустующих исторических домов, и расселенных недавно, и опустевших давно. В масштабах страны таких домов десятки тысяч.

Дом купца Шамсутдинова охраняется государством, но от разрушения это его не спасает Фото: ВООПИК

Однако никакой соответствующей государственной программы в масштабах страны, да еще и подкрепленной финансами, не существует. Вот и приходится спасением исторической застройки Чистополя заниматься общественникам. Да еще и средства на консервацию самим собирать. По расчетам градозащитников, расходы на спасение одного исторического дома составляют около 100 тысяч рублей. Нужно ведь не только заплатить за гостиницу и горячее питание для волонтеров, но и закупить стройматериалы, доски, фанеру, профнастил для забора вокруг дома, инструменты, маски, рукавицы и т.п. Собирали всем миром: и жители Чистополя, и всероссийский волонтерский проект «Том Сойер Фест», и Центральный совет ВООПИК, и проект «Волонтеры культуры», и даже мэр города лично помог с закупкой стройматериалов…

Здесь, казалось бы, самое время патетически заключить: вот ведь какая странная ситуация — историческое наследие, о котором в нашем государстве говорят с высоких трибун столько прочувствованных слов, оказывается, нужно только общественникам и т.д. и т.п.

Но не получается так сказать, во всяком случае, применительно к Чистополю.

Второй парадокс Чистополя

Дело в том, что государство российское очень даже позаботилось о Чистополе, причем именно как об историческом городе. Еще в 2014 году среди исторических поселений федерального значения (а Чистополь является таковым) был проведен всероссийский конкурсный отбор для участия в международном проекте «Сохранение и развитие малых исторических городов и поселений». Чистополь, наряду с Торжком, Выборгом и Гороховцом, был признан тогда победителем конкурса «больших инвестиций».

В 2019 году Минкультуры России и Фонд инвестиционно-строительных проектов Санкт-Петербурга (ФИСП) приступили к реализации этого международного проекта в Чистополе. Теперь он называется «Комплексное развитие территорий и инфраструктуры малых исторических поселений». Инвестиции Нового банка развития БРИКС в татарстанский город составят 38 млн долларов. Параллельно в Чистополе реализуется поручение главы Татарстана Рустама Минниханова о благоустройстве туристических маршрутов в историческом центре. С учетом всех источников общая сумма инвестиций в реставрацию памятников, ремонт фасадов и благоустройство улиц и площадей составит около 3 млрд рублей. За шесть лет должны быть отреставрированы 15 зданий, входящих в состав Чистопольского музея-заповедника, и 24 здания в городе, созданы новые экспозиции, выставочные залы, реконструированы городской бульвар и пристань пассажирских теплоходов, построены новые гостиницы, кафе, центры народных промыслов и все прочие туристические радости. Ожидается, что после реализации проекта количество туристов в Чистополе вырастет в десять раз, до полумиллиона в год.

Непременным условием выделения средств по этому проекту российским городам Новым банком развития БРИКС, между прочим, является сохранение культурного наследия. Если станет известно, что городская история разрушается или под угрозой — решение о финансировании или его размерах могут и пересмотреть. На самом старте проекта Чистополю вряд ли стоит рисковать репутацией исторического поселения.

Это, кстати, не образное выражение, а специальный титул для очень хорошо сохранившихся городов и сел, которому посвящена отдельная глава в российском федеральном законе о культурном наследии. В исторических поселениях, согласно закону, охране подлежат не только статусные памятники истории и архитектуры (их в Чистополе числится 144), но и городские ландшафты, историческая среда и даже руины, если они признаны экспертами ценными. С этой точки зрения исторические дома в Чистополе нужно беречь как зеницу ока и находить им место и роль в будущих туристических проектах. Иначе зачем было и в международном проекте участвовать?

Мародеры уже добрались до памятников XIX века Фото: ВООПИК

Однако чистопольская реальность внушает татарстанским градозащитникам опасения. Десятки старинных домов в центре в программу восстановления на средства банка БРИКС не вошли, в том числе и пустующие, которые спасают теперь волонтеры. Пустуют и дома статусные, объекты культурного наследия. Они не охраняются, мародеры растаскивают оттуда резные детали, двери, оконные коробки, печи, паркет. Старинными кирпичами в открытую торгуют в интернете, они аккуратно сложены штабелями в опустевших дворах, целые фуры вывозят их из брошенных домов. Сотрудники музея-заповедника даже ловили мародеров за руку, сдавали в полицию, но их не привлекали к ответственности — ущерб недостаточно серьезный…

«Надо остановить это варварство. Это дело нашей общей чести,— говорит Олеся Балтусова, помощник президента Татарстана по культурному наследию.— Мы верим, что вместе справимся и несколько кварталов всем миром убережем от окончательного разграбления. Мы будем собираться в Чистополе снова и снова, пока не заколотим все дома, которым угрожает опасность».

Но пока волонтеры заколачивают одни дома, другие уже начали разбирать.

Да и за судьбу памятников, казалось бы, уже взятых под государственную охрану, есть основания опасаться. Мало Чистополю утраты дома писателя Константина Федина, который частный собственник снес в конце весны 2019 года. Около 70 домов в Чистополе имеют временный статус выявленных объектов культурного наследия. Чтобы их внести в постоянный реестр объектов культурного наследия, необходимо провести историко-культурную экспертизу. Такую экспертизу уже выполняет иногородний эксперт, и, по неофициальным сведениям, заказана ему не только экспертиза, но и ее результат — отрицательный.

Градозащитники справедливо опасаются, что в случае разжалования из выявленных памятников десятки домов ожидает все тот же снос. Если дело пойдет по такому сценарию, Чистополь рискует повторить судьбу исторической Казани, потерявшей в 2000-е годы не только отдельные памятники, но и целые кварталы старинной застройки.

В свете такой перспективы несколько тревожно, что от республиканского Комитета по охране культурного наследия Татарстана, по словам Олеси Балтусовой, по ситуации в Чистополе «никаких вопросов, инициатив или предложений не поступало».

Боровский прецедент

Памятник Пастернаку. Именно в Чистополе, оказывается, жил прототип доктора Живаго Фото: Чистопольский государственный историко-архитектурный и литературный музей-заповедник

Год назад похожая история развивалась в калужском городке Боровске, мы писали о ней в № 40 «Огонька» за 2018 год. Те же расселенные дома, начавшийся снос, возмущение местных краеведов, спасательный десант-субботник московских градозащитников, заколачивание окон-дверей, тяжелые переговоры с городскими властями…

В итоге снос удалось приостановить, а еще через несколько месяцев Владимир Путин после обсуждения этой истории на заседании Совета при Президенте РФ по культуре и искусству дал поручение обеспечить сохранение исторической застройки Боровска. Пока что оно выполняется.

Однако дома из списков на снос проходят историко-культурную экспертизу. И недавно выяснилось, что сразу шесть домов эксперты ценными не признали и перспектива «ликвидации» вновь стала для них актуальной. А вот статус исторического поселения для Боровска все в таком же туманном будущем, как и прошлой осенью.

Впрочем, у Чистополя этот статус есть, а исторические дома все равно спасают собственными силами общественники. Наверное, если донести до президента и чистопольскую боль-тревогу, Владимир Путин распорядится сохранить и чистопольскую историческую застройку, чем она, в конце концов, хуже боровской?

Но невозможно же спасать силой президентского слова каждый исторический город по отдельности. Градозащитные организации не раз предлагали законодательно защитить от сноса всю историческую застройку, хотя бы дореволюционную, хотя бы на территории зон охраны объектов культурного наследия, достопримечательных мест, исторических поселений.

Но их предложения остаются гласом вопиющего… нет, не в пустыне, а в компании посмеивающихся застройщиков.