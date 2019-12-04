«Сергею Митрохину удалось прорваться к входу в киноцентр»

На Дружинниковской улице продолжается снос киноцентра «Соловей». Здание обнесли строительным забором и подогнали технику. На месте собрались несколько активистов. Они попытались пройти на территорию кинотеатра и вступили в потасовку с неизвестными людьми, предположительно это были охранники здания. Об этом рассказал корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов.

— Что происходит сейчас рядом с кинотеатром «Соловей»? Насколько нам стало известно, была достаточно активная потасовка, в том числе и с участием депутата Мосгордумы Сергеем Митрохиным.

— Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин находится буквально в 5 метрах от меня, он пытается объяснить полиции, что произошло. События развивались довольно стремительно и драматично. Когда депутат только подъехал к зданию, по его словам, он попытался узнать, учитывая его депутатские полномочия, есть ли все документы на снос. В сопровождении своих соратников он попробовал зайти с торца здания и выяснить, действительно ли снос является официальным и законным, на что крепкого вида молодые люди, некоторые из которых скрывали лица под шарфами, в довольно грубой форме попытались вытолкнуть всех, кто пытался пройти.

Некоторые применяли силу, в том числе и к журналистам, которые вместе с Митрохиным пытались попасть на территорию киноцентра.

Там возникла потасовка, но Сергею Митрохину удалось прорваться непосредственно к входу в киноцентр. Приехавшая полиция выясняла все обстоятельства. Коллеги-фотографы и видеооператоры показывали сотрудникам правопорядка, как все происходило, и вполне возможно, что в ближайшее время участников доставят в отделение, чтобы выяснить все обстоятельства. Молодые люди, которые пытались противостоять желающим попасть на территорию, не представлялись и не шли на контакт, а если отвечали что-то, то в довольно грубой форме. Пока понять, кто это, не представляется возможным. Отмечу, что одна из машин скорой помощи подъезжала к киноцентру, возможно, у кого-то зафиксировали ушибы.

— Какие аргументы приводят активисты?

— Они утверждают, что документов, подтверждающих, что снос идет по всем правилам, что он согласован со всеми инстанциями, никто не продемонстрировал. На воротах же, через которые заезжала техника, висит плакат с надписью «Паспорт объекта», где указан адрес, заказчик АО «Киноцентр», фамилия генерального директора и подрядчик — компания «Поликварцстрой» — генеральным директор А. Сагателян, и сказано, что эти работы завершатся в марте 2020 года. Сергей Митрохин сейчас просматривая бумаги, сказал, что паспорт представлен неверно. По его словам, там должен был находиться какой-то другой документ. На самом киноцентре работы пока прекратились.

— Что сейчас происходит в самом здании? Как ведутся работы?

— Пока происходила потасовка, гусеничный кран-манипулятор за несколько минут сбил первые буквы. После этого рабочие, которые находились на крыше, при помощи болгарок стали снимать остальные красные буквы и затаскивать их прямо на крышу. На данный момент работы приостановлены, вся техника находится в неподвижном положении. Кроме того, сюда подъезжал пожарный расчет, там был небольшой дым, но сейчас я ничего не вижу. Сейчас пожарные зашли непосредственно на саму территорию.

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