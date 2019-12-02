«Соловей» провел показ в последний раз

Столица простилась с киноцентром — в знаменитом «Соловье» показали последний сеанс. Сотни зрителей увидели «Великого диктатора» Чарли Чаплина, вход на фильм объявили свободным. А до начала показа перед зрителями выступил управляющий киноцентром Юрий Соловей. И ему аплодировали не меньше, чем великому комику. Последний сеанс в «Соловье» посетил Иван Корякин.

Можно было подумать, что это не холл киноцентра на Красной Пресне, а станция «Курская» в час пик: за бесплатным билетом на последний сеанс люди стояли в очереди, которая змейкой сложилась вдвое. Многие вообще потеряли надежду попасть на фильм, но все равно стояли. «Скажем так, я пришел попрощаться. Потому что место знаковое, но оно уходит, и с этим уже сложно что-то сделать. Я вижу, тут люди собирают подписи, я не знаю, чего они хотят добиться в последний момент. Даже если тут тремя цепями окружить это здание, это все равно уже ничего не изменит»,— поделился один из зрителей.

Стены «Соловья» еще несколько недель назад исписали эпитафиями: «помним и любим», «люблю и страдаю». Зрители с трудом находили свободное место, чтобы оставить прощальный автограф. Напоминало действительно гражданскую панихиду.

— Мы очень часто сюда ходили, каждый раз. — Прогуливали школу? — Да. — Вы верите, что все это как-то может разрешиться, что должно что-то произойти? — Есть ощущение, что должно что-то произойти. Но вряд ли найдут решение проблемы.

И если «Соловей» в тот вечер был «Титаником», как это заметили журналисты, то вестибюль второго этажа — один в один знаменитой парадной лестницей в холле первого класса. Даже музыканты, струнный квартет, играли до последнего.

В консерватории редко аплодируют так, как благодарили музыкантов в зале №1. Зрители заняли не только все 600 кресел, но и проходы, лестницы. «Сначала вроде как там очередь была за бесплатным билетом, но мы увидели, что два потока идут параллельно, кто с билетами, а кто просто на ступеньки садится. Мы в общий поток пристроились и так вот проскочили»,— рассказал “Ъ FM” один из посетителей.

На сцену поднялся Юрий Соловей. Управляющего, который долгое время был в тени, приняли как знакомого, если не отца-основателя — в конце концов, это в честь его фамилии киноцентр получил название.

Юрий Соловей, управляющий киноцентром на Красной Пресне: «Мы тоже здесь сначала пытались открыть клуб, бары, рестораны, кафе. Но только спустя какое-то время я понял, что киноцентр — это про кино».

Юрия Соловья могли встретить как человека, который не сумел сохранить киноцентр. Но в прощальный вечер он был на стороне зрителя, говорил о бессилии и корыстных планах бизнеса и властей. «Мы еще поборемся с городом»,— крикнул кто-то в зале. «Мы и есть город»,— ответила девушка с последнего ряда. Казалось, что это не конец. Управляющий не исключал, что на месте киноцентра появится новый «Соловей», с 35 залами, крупнейший в мире: «Я, вообще-то, хочу, чтобы в Москве и моим детям, и вашим, будущим или нынешним, тоже было куда идти».

«Великий диктатор» опоздал на 40 минут. В девять вечера, наконец, заиграла заставка, которую услышали первые зрители киноцентра в 1989 году — этим фильмом он и открывался. Повторный выход «Великого диктатора» в прокат совпал с закрытием «Соловья», хотя зрители c трудом верили в совпадение. Надпись «политическая сатира» на билете защитники киноцентра особенно оценили. Актуально звучал и знаменитый монолог Чаплина о борьбе за мир и о надежде. А после «самый последний сеанс» с порядковым номером 325168 завершился. Это был конец фильма и, видимо, конец «Соловья», в чем многим хотелось сомневаться: а, может, не снесут? Но совершенно точно это был сеанс единения и благодарности.

После фильма не все зрители покинули киноцентр. Одна из посетительниц приковала себя наручниками к креслу. Ее и еще двух девушек задержала полиция.