США намерены продолжить диалог с КНДР по ядерному разоружению

США не откажутся от работы в части договоренностей с КНДР по вопросам ядерного разоружения, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на спецпредставителя США по Северной Корее Стивена Бигана.

«Очевидно, что мы не достигли такого большого прогресса, как надеялись на данный момент. Но позвольте прояснить: мы не сдавались и не откажемся от того, что делаем»,— сказал господин Биган на приеме, организованном Корейским фондом в Вашингтоне.

Заявление было сделано через несколько часов после того, как Северная Корея предупредила, что США получат «рождественский подарок», отмечает агентство. Речь идет о заявлении замминистра иностранных дел Северной Кореи Ри Тхэ Сона, которое издание трактует как угрозу возобновления испытаний ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет, если США не проявят гибкость в своих застопорившихся переговорах до конца года.

Напомним, Ри Тхэ Сон заявил, что Северная Корея не верит в американскую риторику в попытках наладить диалог с Пхеньяном. По его словам, США используют переговоры с КНДР в своих политических интересах.

В ноябре МИД КНДР заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын не будет встречаться с президентом США Дональдом Трампом до «полной и необратимой отмены враждебной политики в отношении КНДР».

В июне лидеры двух стран впервые после провального февральского саммита (та встреча окончилась раньше времени, а стороны потом обвиняли друг друга в выдвижении неприемлемых требований) встретились в демилитаризованной зоне. Несмотря на то что саммит продлился всего несколько минут, Ким Чен Ын и Дональд Трамп договорились создать рабочую группу по выходу из тупика, в котором оказались их переговоры. В начале октября в Стокгольме прошли предварительные переговоры американской и северокорейской делегаций.

Подробнее о том, почему Ким Чен Ын не ждет встречи с Дональдом Трампом,— в материале “Ъ” «Дональд Трамп потерял корейский атом».