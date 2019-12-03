МИД КНДР назвал риторику США в переговорах уловкой

Северная Корея не верит в американскую риторику в попытках наладить диалог с Пхеньяном, заявил замминистра иностранных дел КНДР Ри Тхэ Сон. По его словам, США использует переговоры с КНДР в своих политических интересах.

«Рекламируемый США диалог — это, по сути, не что иное, как глупый трюк, придуманный для того, чтобы удержать КНДР от переговоров и использовать его в угоду политической ситуации и выборам в США»,— цитирует слова дипломата Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК; цитата по «Интерфаксу»). По его словам, «никто больше не будет прислушиваться к США».

Дипломат напомнил, что «приближается окончание годового срока, установленного КНДР для США», но Вашингтон пытается выиграть время, не делая ничего в ответ на меры, уже принятые КНДР. Северная Корея, по его словам, сделала все от нее зависящее для выполнения собственных обязательств. «Сейчас очередь за США, и только от них в полной мере зависит, какой рождественский подарок они хотят получить»,— говорится в заявлении.

В ноябре МИД КНДР заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын не будет встречаться с президентом США Дональдом Трампом до «полной и необратимой отмены враждебной политики в отношении КНДР». «Нам некуда спешить, и мы не намерены садиться за стол переговоров с США, прибегающими к уловкам, как сейчас»,— сообщило тогда внешнеполитическое ведомство Северной Кореи.

Напомним, в июне лидеры двух стран впервые после провального февральского саммита (та встреча окончилась раньше времени, а стороны потом обвиняли друг друга в выдвижении неприемлемых требований) встретились в демилитаризованной зоне. Несмотря на то что саммит продлился всего несколько минут, Ким Чен Ын и Дональд Трамп договорились создать рабочую группу по выходу из тупика, в котором оказались их переговоры. В начале октября в Стокгольме прошли предварительные переговоры американской и северокорейской делегаций.

Подробнее о том, почему Ким Чен Ын не ждет встречи с Дональдом Трампом, в материале “Ъ” «Дональд Трамп потерял корейский атом».

Подробности переговоров в Стокгольме — в материале “Ъ” «КНДР и США встретились за шведским столом».