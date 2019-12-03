В США заявили, что не достигли главных целей санкциями против России

США не достигли своих основных целей — уход с Украины — санкциями против России, заявил заместитель американского госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл. Вместе с тем, существует эффект сдерживания, добавил он.

«Эта работа не завершена. Мы не достигли своих главных целей в том, чтобы Россия ушла с Украины. Они, безусловно, продолжают нарушать права человека, и мы продолжаем наблюдать вмешательство в наши выборы. Может существовать эффект сдерживания, который сложно измерить. Нужно время»,— сказал господин Хейл (цитата по ТАСС).

Осложняющим фактором, по его словам, является отсутствие у исполнительной ветви власти полномочий для того, чтобы отменить введенные Конгрессом США ограничения. «Часто угроза эффективнее, чем непосредственное введение санкций»,— пояснил господин Хейл.