ВШЭ отказала в поддержке студенческому журналу Doxa

Во вторник руководство Высшей школы экономики (ВШЭ) официально отказало в поддержке одному из самых известных студенческих СМИ — журналу Doxa. Советник ректора Олег Солодухин посоветовал авторскому коллективу «зарегистрироваться в качестве СМИ и нести ответственность в рамках законодательства, а не прятаться за спиной университета». Поводом для такого решения стала жалоба ректора РГСУ Натальи Починок на статью, в которой пересказывалась ее биография и упоминались претензии «Диссернета» к вузу. Впрочем, авторы журнала утверждают, что у ректората возникли претензии к статьям о проблемах ВШЭ и публикациям о московских митингах.

Интернет-журнал Doxa (в переводе с греческого — «мнение») был создан группой студентов ВШЭ два года назад и стал одним из самых известных студенческих СМИ. Редакция заявляла, что цель журнала — «создание условий для формирования независимого и критического взгляда на проблемы современного университета». Авторы подчеркивали, что «не проводят разграничительную черту между университетом и политикой». Журнал активно освещал летние московские митинги, собирал средства на штрафы, писал про обвиненного в массовых беспорядках и экстремизме студента ВШЭ Егора Жукова.

Накануне выборов в Мосгордуму Doxa опубликовал статью про ректора РГСУ Наталью Починок, которая выдвигалась в депутаты по 14-му округу. В материале среди прочего пересказывались претензии сетевого сообщества «Диссернет», которое называло РГСУ «фабрикой фальшивых диссертаций». Как выяснилось на этой неделе, госпожа Починок пожаловалась на публикацию руководству ВШЭ. «Починок указала, что публикация порочит деловую репутацию университета и наносит вред сотрудничеству двух вузов»,— сообщил редакционный коллектив в Telegram-канале журнала. При этом авторы подчеркнули, что к ним Наталья Починок не обращалась. В редакции отметили, что после жалобы правовое управление ВШЭ подготовило подробный отчет о статьях Doxa, которые якобы нарушают «деловую репутацию университета» и содержат признаки «политического активизма». Среди них были материала «5 реальных причин не поступать в Вышку», «Кто вы из худших ректоров» и «Мы можем получить новую Болотную». После этого Совет фонда поддержки студенческих инициатив НИУ ВШЭ во вторник поставил на голосование вопрос о лишении Doxa официального статуса студенческой организации.

Порядок поддержки студенческих организаций в ВШЭ утверждается ученым советом. Организация, созданная для «реализации регулярной, не ограниченной во времени внеучебной деятельности», может рассчитывать на поддержку вуза в случае соблюдения законодательства, устава университета и декларации ценностей университета. При этом «не допускается осуществление деятельности, которая может нанести материальный и/или репутационный ущерб Университету». Вуз может поддерживать студенческие организации при помощи своих информационных ресурсов, гарантированного базового ежегодного финансирования, проведения тренингов и предоставляя защиту интересов организаций в переговорах с внешними контрагентами.

Вечером вторника в пресс-службе ВШЭ сообщили “Ъ”, что совет фонда поддержки студенческих инициатив лишил Doxa статуса студенческой организации. «Doxa начинала как вышкинский студенческий журнал. Именно под это она получила статус студенческой организации,— заявил советник ректора НИУ ВШЭ Олег Солодухин.— Наделенные им организации воспринимаются, как составная часть университета, получают от него финансирование. Поэтому университет всегда очень внимательно подходил к вопросу о наделении тех или иных объединений статусом студенческой организации».

По мнению советника ректора ВШЭ, «со временем Doxa все больше и больше отходила от заявленных изначально стандартов деятельности».

«Студенческая жизнь, наука, исследования, теоретические споры начали отходить на второй план, а на передний вышли правозащитная, общественно-политическая деятельность и привлечение к себе внимания неоднозначными акциями и скандальными текстами»,— заявил господин Солодухин. Он подтвердил, что ректор РГСУ «попросила не допускать в дальнейшем публикаций в изданиях ВШЭ материалов, порочащих репутацию возглавляемого ею вуза».

Советник ректора заявил, что «все экспертные суждения университета и входящих в него организаций должны быть основаны на серьезной экспертизе, носить академический доказательный характер и не причинять вреда третьим лицам». Поэтому «переход на личности и деятельность других образовательных организаций для сообщества, аффилированного с нашим университетом является неприемлемым»,— сказал он и добавил, что в данном случае «даже нет смысла спорить о правоте или не правоте» этих материалов. По его словам, совет пришел к выводу, что материалы журнала нанесли вред деловой репутации университета и тем самым нарушили правила поддержки студенческих организаций.

«Doxa, на мой взгляд, можно посоветовать зарегистрироваться в качестве региональной общественной организации и тем самым привести себя в соответствие с масштабами своей деятельности,— заявил господин Солодухин.— Возможно, ей также стоит зарегистрироваться и в качестве СМИ — и нести ответственность в рамках соответствующего законодательства, а не прятаться за спиной университета».

Редактор журнала Армен Арамян заявил “Ъ”, что ни представители руководства вуза и правового управления, ни сама госпожа Починок и представители РГСУ не обращались к авторам Doxa. Он также отметил, что редакция не согласна с решением совета фонда и будет его «публично оспаривать». По словам Армена Арамяна, редакция готовит обращение к ученому совету с просьбой оценить действия совета фонда.

Напомним, всплеск активизма и политизация студенческого сообщества в России начались еще в мае, когда протесты в ВШЭ вызвало закрытие студенческого ток-шоу «В точку! Персона» за день до эфира с кандидатом в МГД Любовью Соболь. Тогда ректор вуза Ярослав Кузьминов сослался на запрет вести агитационную кампанию в университете. В июне стало известно, что департамент политической науки факультета социальных наук НИУ ВШЭ объединят с департаментом государственного и муниципального управления. Преподаватели и студенты сочли это «зачисткой» департамента политологии с целью «избавления от нежелательных преподавателей» (в результате об увольнении заявили политолог Александр Кынев и сотрудник лаборатории сравнительных социальных исследований вуза Елена Сироткина, которая занималась исследованием сторонников оппозиционера Алексея Навального). Также университет выпустил заявление с «официальной позицией», согласно которой не будет оказывать поддержку студентам и сотрудникам, которые «будут во время или после митинга совершать действия или участвовать в акциях, нарушающих правопорядок».

Александр Черных, Ксения Миронова