Юнеман обжалует решение райсуда не отменять итоги электронного голосования в Мосгордуму

Экс-кандидат в депутаты Мосгордумы Роман Юнеман подал апелляцию в Мосгорсуд на решение Чертановского районного суда, который отказался отменять результаты электронного голосования (ЭГ) по 30-му избирательному округу на выборах в Мосгордуму. Об этом господин Юнеман написал сегодня, 2 декабря, на своей странице в Facebook.

Роман Юнеман баллотировался как самовыдвиженец и проиграл кандидату от «Единой России» с разницей всего в 84 голоса. По мнению господина Юнемана, оппонент Маргарита Русецкая получила перевес именно за счет электронного голосования. Истец считает, что происходившие технические сбои в системе электронного голосования в день выборов могли привести к недостоверности результатов.

«Сегодня подали апелляцию в Московский городской суд. Будем добиваться правды там»,— написал господин Юнеман. Он добавил, что не готов оценивать свои шансы на этот раз, при этом выразил надежду, что Мосгорсуд привлечет представителей департамента информационных технологий Москвы в качестве свидетелей и запросит технические материалы.

«Когда районный судья нам в этом отказал, это был первый звоночек о том, что дело замнут. Так и вышло,— написал Роман Юнеман.— Но не бороться за отмену результатов ЭГ нельзя. Систему нам готовят под выборы в Госдуму и все последующие выборы».

Напомним, 8 сентября на выборах в Мосгордуму в трех округах — №1, №10 и №30 — проводился эксперимент по электронному голосованию. В течение дня в системе электронного голосования произошло несколько технических сбоев, хотя последнее тестирование в преддверии дня голосования прошло без ошибок. В общей сложности система не работала около 3 часов из 12, предусмотренных законодательством для голосования.

Подробнее о решении районного суда — в публикации “Ъ” «Суд доверился цифре».

Елена Рожкова