Из уголовных дел бизнесменов могут выписать ОПГ

В Кремле отреагировали на жалобу бизнес-омбудсмена Бориса Титова на силовиков. По его мнению, они не выполняют указания президента. По наблюдениям Титова, предпринимателей продолжают привлекать к ответственности по статье 210 Уголовного кодекса (организация преступного сообщества). В частности, такие обвинения предъявлены братьям Магомедовым и бывшему министру Михаилу Абызову.

Согласно поручению президента Владимира Путина, Верховный суд, Генпрокуратура и Следственный комитет должны были предложить варианты, как изменить 210 статью к началу августа. Но никаких решений принято не было. Отвечая на вопрос “Ъ FM”, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал только, что «работа ведется»: «Вопрос 210 статьи неоднократно затрагивался на совещаниях с участием главы государства, давались поручения президента. Работа ведется, предложений поступает много, существует обмен мнениями среди соответствующих ведомств на эту тему, есть определенные нюансы, которые учитываются».

Обвиняемых по экономическим статьям запрещено держать в СИЗО, а обвинение по 210 статье позволяет силовикам обойти этот запрет, указывает бизнес-омбудсмен. Титов подготовил целый список предпринимателей, которым предъявлены такие обвинения и уточнил, что в ряде случаев преступным сообществом признают обычные бизнес-структуры. Закон составлен так, что следователи могут объявить ОПГ любую компанию, рассказал “Ъ FM” глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи: «Речь идет о конкретном списке фамилий, Титов просит президента инициировать проверку законности и обоснованности привлечения к уголовной ответственности по статье 210. Если в целом говорить, то был уже не один случай, когда с целью продлить время содержания под стражей более года предъявлялось обвинение в ОПГ. То есть обычный совет директоров, бухгалтера, начальника службы безопасности и даже рядовых сотрудников и водителей в интерпретации следователей можно назвать преступным сообществом.

Процент применения статьи не очень большой, но пугает сама тенденция, все чувствуют, что не застрахованы.

В основном это средний и крупный бизнес. Борис Титов предложил президенту дополнить статью 210 примечанием, согласно которому действия не будут распространяться на обвиняемых в различных видах мошенничества и преступлениях в экономической сфере, кроме оборота поддельных денег и ценных бумаг. Я думаю, что эта лазейка закрывается так же просто, как и открывается».

Помогут ли поправки в проблемную статью УК? Председатель коллегии адвокатов «Старинский и партнеры» Владимир Старинский сомневается в этом. По его мнению, силовики просто найдут новые лазейки, чтобы отправлять предпринимателей в СИЗО: «Изменения в 210 статью — это только часть проблемы. С законами у нас все нормально, они написаны как положено, но как их применяют — уже другой вопрос. Эту проблему надо выносить на пленум Верховного суда, разбирать ее на более глобальном уровне и указать, что надо более вдумчиво проверять на самой ранней стадии все обстоятельства совершения преступления, а не разбираться через три-четыре года, когда у предпринимателя не остается ничего — ни фирмы, ни семьи, ни денег».

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В Госдуму вносили законопроект, который запрещал применять к бизнесменам статью об организованном преступном сообществе. Но документ не прошел согласование в правительстве.

Сергей Гусев