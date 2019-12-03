Ноябрь недогрузил год

Несмотря на планы ОАО РЖД по росту погрузки в ноябре, в реальности она упала на 1,7%. Это делает малореалистичным план монополии ограничить падение погрузки в этом году уровнем в 0,5%, считают эксперты. При этом они полагают, что в 2020 году шанс нарастить погрузку есть, с учетом улучшения конъюнктуры экспортных рынков и снижения ставок пользования вагонами.

Погрузка на сети ОАО РЖД в ноябре сократилась на 1,7%, до 105,5 млн тонн, сообщила монополия. По итогам 11 месяцев погрузка также сократилась на 0,8% и составила 1,17 млрд тонн. Ранее замглавы ОАО РЖД Алексей Шило говорил, что в планах работы на ноябрь заложен рост погрузки 0,9–1%. В ОАО РЖД “Ъ” сообщили, что сокращение погрузки в ноябре произошло за счет внутренних перевозок (снижение на 3% к ноябрю 2018 года). Отрицательную динамику демонстрируют прежде всего грузы металлургической промышленности — металлолом (минус 35%) и кокс (минус 6,4%). В монополии также отметили, что «ОАО РЖД принимает необходимые меры по сокращению отставания от плана погрузки и планирует выйти на установленные годовые параметры».

В базовом сценарии долгосрочной программы развития монополии был заложен рост погрузки в 2019 году на 1,55%, до 1,3 млрд тонн. В начале октября компания скорректировала этот план в десять раз, до роста на 0,155%. Но уже к середине месяца ОАО РЖД признало падение погрузки по итогам года на 0,5%, до 1,28 млрд тонн (см. “Ъ” от 15 октября). В конце октября гендиректор ОАО РЖД Олег Белозеров говорил, что до августа погрузка снижалась на 0,9–1%. «У нас не работало западное и южное направление, сейчас после ремонта включились практически все механизмы, погрузка начинает догонять»,— уточнял топ-менеджер. На октябрь и ноябрь господин Шило давал положительные прогнозы, которые по октябрю оправдались — погрузка на сети выросла на 1%.

В 2020 году ОАО РЖД планирует погрузить почти 1,32 млрд тонн, что с учетом снижения показателя на 0,5% в этом году требует роста на 2,5%, а не 1,8%, как было заложено ранее. Господин Белозеров говорил, что в монополии ожидают погрузки зерна с учетом хорошего урожая 2019 года, «по углю ситуация сможет немного нивелироваться по стоимости, по металлу изменится, надеемся, что по бензину, нефтяным грузам ситуация также стабилизируется».

По прогнозу Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), погрузка ОАО РЖД на 2019 год сократится на 0,6–0,8%. Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров ожидает снижения на 1%.

В то же время эксперты согласны, что в 2020 году рост погрузки возможен. Необходима оптимизация технологии пропуска поездов для обеспечения роста перевозок в сегментах, где может быть дополнительный груз, отмечает заместитель гендиректора ИПЕМ Владимир Савчук — это, прежде всего, отгрузки угля на экспорт через Дальний Восток. Также необходимы индивидуальные логистические и тарифные решения для отдельных перевозок, в том числе для удержания грузов (особенно высокодоходных) на сети, полагает он, предлагая регуляторам разрешить ОАО РЖД в таких случаях снижать ставки в рамках «тарифного коридора».

Если фактические параметры индексации тарифа на 2020 год не будут значимо выше 4%, то динамика погрузки и грузооборота будет позитивной, считает Михаил Бурмистров. Конъюнктура рынка угля в Европе улучшится, снизится стоимость предоставления подвижного состава, отмечает эксперт. Это приведет к снижению расходов грузоотправителей и позволит привлечь дополнительные грузы на железную дорогу (в первую очередь строительные).

Анастасия Веденеева