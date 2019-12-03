БАДы прибавили в цене

Аптечные сети демонстрируют падение продаж не только дешевых лекарств, но и биологически активных добавок (БАД). За десять месяцев 2019 года объемы реализации этой продукции увеличились только в высокой ценовой категории от 500 руб. Так же, как и в случае с традиционными лекарствами, эксперты связывают это с тем, что сети вымывают из ассортимента БАДы низшего ценового сегмента в пользу более дорогостоящего.

За десять месяцев 2019 года в аптеках было продано 265,2 млн упаковок БАДов — на 0,3% меньше, чем годом ранее, говорится в исследовании DSM Group. Падение продаж добавок в натуральном выражении происходит второй год подряд. Так, в 2018 году в аптеках было реализовано 316,7 млн упаковок, что на 10% меньше, чем в 2017 году. При этом в денежном выражении объем продаж БАДов за январь—октябрь 2019 года продемонстрировал резкий рост. Так, за десять месяцев было продано добавок на 50,6 млрд руб.— на 14,9% больше, чем за тот же период 2018 года.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк объясняет такую динамику вымыванием из аптечного ассортимента дешевых БАДов в пользу дорогостоящего сегмента.

Так, доля добавок по цене до 50 руб. в общем объеме продаж БАДов за отчетный период в денежном выражении составила 4,8% против 5,8% годом ранее, от 50 руб. до 150 руб.— 9,2% при 10,3% в 2018 году. Сократилась доля БАДов и по цене от 150 руб. до 500 руб.— с 43,9% до 40,1%. Рост продемонстрировала только категория добавок по цене от 500 руб. Ее доля в общих продажах БАДов достигла 45,9% при 40,1% годом ранее.

По словам господина Шуляка, аптекам невыгодно закупать у производителей недорогие добавки и реализовывать их. Представители аптечных сетей подтверждают, что за отчетный период наибольшим спросом пользовались дорогостоящие добавки. Так, в ГК «Эркафарм» наибольший рост продемонстрировали БАДы в ценовом сегменте от 1 тыс. руб. до 2 тыс. руб. Там говорят, что общий объем продаж добавок вырос в натуральном выражении на 3%, в денежном — на 17%. Реализация продукции стоимостью до 500 руб. снизилась на 6%, при этом в «Эркафарм» подчеркивают, что ассортимент не менялся.

О вымывании БАДов нижнего ценового сегмента говорят и сами производители. По словам председателя совета директоров «Эвалар» Наталии Прокопьевой, ритейлеры заинтересованы в реализации высокомаржинального продукта. За десять месяцев 2019 года продажи «Эвалар» выросли на 0,8% в упаковках и на 12,4% в денежном выражении. Драйвером роста стала премиальная линейка, объем продаж которой в рублях увеличился на 278%, отмечает госпожа Прокопьева.

Аналогичная ситуация происходит и в лекарственном ассортименте аптечных сетей.

Так, в первом полугодии 2019 года препараты в ценовых сегментах от 50 руб. до 500 руб. впервые за три года продемонстрировали падение (см. “Ъ” от 9 августа). Представители аптечной розницы объясняли такую ситуацию переходом дешевых лекарств в более дорогостоящий сегмент ввиду инфляции. По данным DSM, за десять месяцев продажи лекарств по цене до 50 руб. сократились с 4,6% до 4,3%, в сегменте от 50 руб. до 150 руб.— с 11,5% до 11,1%, от 150 руб. до 500 руб.— с 42,9% до 41,8%. Рост показала только категория препаратов стоимостью выше 500 руб. — с 41% до 42,7%.

Влияние на рост верхнего ценового сегмента мог оказать перевод рядом иностранных производителей препаратов своих безрецептурных лекарств в категорию БАДов, отмечает Наталия Прокопьева. Такой механизм, предполагает она, может снизить регистрационные риски, учитывая будущие требования ЕАЭС. Некоторые же производители добавок, наоборот, пытаются конкурировать с лекарствами, зачастую позиционируя свою продукцию как возможную замену препаратам, отмечает Сергей Шуляк. Большинство потребителей относится к продукции, открыто реализуемой под видом добавок, недоверчиво.

Мария Котова