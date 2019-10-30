Аптеки подвела профилактика

Впервые с 2015 года в России продажи лекарств в аптеках снизились в натуральном выражении. По итогам января—сентября 2019 года было реализовано 3,8 млрд упаковок, что на 1,5% меньше, чем годом ранее. Негативная динамика может быть вызвана отсутствием всплеска эпидемий гриппа и ОРВИ из-за эффективной профилактики, проводимой Минздравом. Участники рынка не ожидают возобновления резкого роста рынка в ближайшем будущем и готовятся повышать эффективность действующих аптек.

По итогам первых трех кварталов 2019 года продажи лекарств в аптеках снизились на 1,5%, до 3,8 млрд упаковок, год к году. Такие данные приводит в своем исследовании DSM Group. Это первое падение рынка в натуральном выражении как минимум с 2015 года, когда за три квартала в аптеках купили 3,4 млрд упаковок лекарств, что на 0,5% меньше, чем в 2014 году, следует из данных аналитиков. За аналогичный период 2016 года продажи лекарств росли на 2,6%, до 3,56 млрд упаковок, 2017 года — на 4,4%, до 3,72 млрд упаковок, 2018 года — на 3,9%, до 3,8 млрд упаковок, подсчитали в DSM Group.

Продажи лекарств в аптеках в России по итогам трех кварталов В упаковках (млрд штук) В деньгах (млрд руб.) 2012 год 3,38 395,12 2013 год 3,57 471 2014 год 3,48 528,82 2015 год 3,47 600 2016 год 3,56 648,7 2017 год 3,72 697,14 2018 год 3,86 725,29 2019 год 3,81 739,22 Источник: DSM Group.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк связывает негативную динамику с отсутствием всплеска эпидемий гриппа и ОРВИ, характерных для начала весны и осени. Помимо падения покупательской способности на рынке сказались и действия властей по профилактике гриппа, вторит гендиректор аптечной сети «Неофарм» Евгения Нифантьева. По данным Минздрава, на 17 октября было привито 33 млн человек. За оставшиеся месяцы 2019 года рынку в натуральном выражении будет сложно вернуться в плюсовую зону: по итогам 2019 года продажи снизятся на 1%, прогнозируют в DSM Group. Разогнать спрос мог бы затяжной и превышающий эпидемиологические пороги уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом, но Минздрав вспышки не прогнозирует, отмечается в исследовании.

Продажи сезонных препаратов в аптеках в России по итогам трех кварталов В упаковках (млн штук) В деньгах (млрд руб.) 2012 год 510 60,05 2013 год 580 78,55 2014 год 559 82,64 2015 год 534 87,89 2016 год 562 99,21 2017 год 569 102,07 2018 год 590 103,39 2019 год 562 101,21 Источник: DSM Group

В денежном выражении фармацевтический рынок растет, следует из исследования DSM Group. По оценкам аналитиков, по итогам первых трех кварталов 2019 года продажи увеличились на 1,9%, до 739,2 млрд руб., год к году. Заместитель гендиректора Stada CIS Иван Глушков уверен, что вместе две тенденции указывают на рациональное поведение населения: препараты покупают реже, но эффективные и дороже.

Это подтверждается данными DSM Group. По оценкам аналитиков, в январе—сентябре 2019 года препараты группы «дороже 500 руб.» единственные, показавшие рост в упаковках — на 6,7%. Абсолютных цифр в исследовании не приводится. По подсчетам DSM Group, сегодня на долю сегмента приходится 9% рынка в натуральном выражении (342 млн упаковок, исходя из данных на конец сентября). Для сравнения, в 2012 году на долю сегмента приходилось всего 3,75% проданных упаковок. Крупнейшую долю в 38,4% рынка в натуральном выражении в 2019 году занимает категория «до 50 руб.». На сегмент «150–500 руб.» приходится 28,9% продаж упаковок, доля в 23,7% у лекарств «50–150 руб.», следует из данных DSM Group.

По мнению Сергея Шуляка, отмечаемое снижение продаж говорит о вхождении фармацевтического рынка в период волатильности. «Все участники — и производители, и дистрибуторы, и аптеки — понимают, что времена быстрого роста прошли»,— констатирует эксперт. Игрокам придется привыкать к работе в новых условиях и в первую очередь заниматься увеличением эффективности действующих аптек, согласен Евгений Нифантьев. В сетях «36,6» и «Ригла» отказались от комментариев.

Источник “Ъ” на фармацевтическом рынке не исключает, что в 2020 году негативно на продажах лекарств в денежном выражении может отразиться сдерживание государством цен на жизненно необходимые и важные лекарственные препараты (ЖНВЛП). В июне 2019 года были приняты поправки, по которым все лекарства из перечня ЖНВЛП (735 наименований) необходимо перерегистрировать по новым правилам. По оценке Сергея Шуляка, цены на препараты могут быть снижены до 10%.

Снижение цен на ЖНВЛП будет выгодно для пациентов, но не приведет к потерям аптечных сетей, считает Иван Глушков. По его мнению, розница постарается переложить их на производителей. В DSM Group, напротив, считают, что снижение цен приведет к росту продаж лекарств в аптеках в упаковках на 1–2% и на 4–5% в деньгах в 2020 году.

Алексей Полухин, Мария Котова