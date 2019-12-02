Автоугонщики «сэкономили» на кражах

Названы самые угоняемые марки машин в Москве. По данным столичной прокуратуры, популярностью среди похитителей пользуются автомобили Toyota, Kia и Hyundai. За десять месяцев этого года в Москве было украдено более 500 машин этих марок.

Самыми популярными среди угонщиков становятся не сверхдорогие автомобили, а машины эконом-класса, недорогие в обслуживании и массовые, отметил руководитель общественной системы «Обеспечения безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль: «Этот список мне абсолютно понятен, потому что Toyota — самая выносливая машина для российских дорог, как ни парадоксально. И она в обслуживании дешевле. Что касается Hyundai и Kia, посмотрите на дороги, какие такси курсируют по Москве, Санкт-Петербургу, Екатеринбургу и другим городам. Это самые ходовые марки, поэтому их больше всего угоняют. Поэтому для меня этот список абсолютно понятный».

На сегодняшний день никакие технические противоугонные средства не могут обеспечить полную защищенность автомобиля, убежден глава Федерации Сергей Канаев: «Самое, конечно, надежное — это страховка. И как бы ни развивались технические средства, сегодня любые автомобили угоняются, и на каждое действие находится противодействие. А вот что сохранилось с постсоветских времен, так это машины, которые имеют цветографическую схему или аэрографию. Как говорят те же самые угонщики, они точно не будут угонять автомобиль, который привлекает внимание».

Какие послабления для аккуратных водителей Госдума предусмотрит в законопроекте о либерализации ОСАГО Читать далее

По статистике, больше всего краж, угонов и мошенничеств, связанных с автомобилями, в этом году зарегистрировано в Юго-Восточном, Южном и Юго-Западном округах.

Петр Пархоменко